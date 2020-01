Plus de 67 millions de Français : les chiffres à retenir du bilan de l'Insee

Le nombre de Français continue d'augmenter, mais cette croissance est moins importante que les années précédentes. Selon le bilan démographique de l'année 2019 publié mardi par l'Insee, la France comptait au 1er janvier 2020 un plus de 67 millions d'habitants (67 064 000 très précisément), soit une hausse de 0,3 % par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas là le seul enseignement de cette enquête. Voici les principaux points à retenir.Un solde naturel toujours plus basEn 2018, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès, avait déjà atteint un niveau historiquement bas (+148 900 personnes). Il a continué de baisser l'année dernière (+141 000) du fait de naissances moins nombreuses et d'un plus grand nombre de décès. Ce solde naturel positif reste tout de même le principal facteur de croissance de la population française, le solde migratoire étant estimé en 2019 à +46 000 personnes. Le taux de fécondité n'a presque pas baisséSi la baisse du nombre de naissances s'est poursuivie en 2019, cette tendance a été moins prononcée. 753 000 bébés ont vu le jour en 2019 contre 758 600 en 2018, soit une baisse de 0,7 % (-1,4 % en 2018). L'âge moyen à la maternité était de 30,7 ans contre 29,3 ans il y a vingt ans.L'indice conjoncturel de fécondité n'a en revanche presque pas bougé, passant de 1,88 enfant à 1,87 enfant par femme. La France demeure la championne européenne de la fécondité, devant la Suède et l'Irlande. Espérance de vie : un écart de 6 ans entre hommes et femmesAlors que l'espérance de vie des hommes à la naissance est de 79,7 ans, elle s'établit à 85,6 pour les femmes. Cet écart de presque six ans est stable depuis 2015. Il est le plus élevé de tous les pays de l'Europe de l'ouest à l'exception du Portugal (6,2 ans) souligne l'Insee, alors qu'il n'est que de 3,2 ans aux Pays-Bas. Tout en continuant de ...