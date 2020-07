Plus de 600 km de bouchons sur la route des vacances

Jusquà 641 km de bouchons pour ce week-end de départ en vacances ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Jusqu'à 641 km de bouchons cumulés ont été relevés samedi sur les principaux axes routiers au plus fort du trafic, la journée étant classée rouge par Bison Futé pour le 3e week-end de départs en vacances.

Ce pic de ralentissements, nettement inférieur aux 955 km relevés samedi dernier, a été atteint vers 12H00 et est équivalent à celui de l'an dernier à pareille époque, a indiqué l'organisme d'information routière dans un communiqué.

Conformément aux prévisions, les principales difficultés de circulation, accentuées parfois par des accidents, interviennent sur les grands axes de l'Ouest (A10, A13, N165, A29, A11, N844, N12), dans le Sud-Est (A7, A75, A8, A71, A6, A9, A750) et le Sud-Ouest (A63, A20, A71, A630), ainsi que sur l'A31 dans l'Est et en région parisienne (A10, N10, A13).

La journée de samedi est classée "rouge" par Bison Futé au niveau national dans le sens des départs, vert au niveau national et orange dans le Nord et le Grand Ouest dans le sens des retours.

