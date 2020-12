Plus de 60.000 morts du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie

Les autorités sanitaires s'inquiètent depuis plusieurs jours d'une reprise "préoccupante" de l'épidémie, à la veille des fêtes de fin d'année.

"Nous sommes vraiment sur une augmentation de la circulation du virus, une reprise de l'épidémie", a indiqué Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France, au cours d'un point de presse en ligne.

Résultats d'une étude comparative entre le Covid-19 et la grippe saisonnière menée sur un total de 130 000 personnes hospitalisées en France par l'Inserm et le CHU de Dijon, et publiée dans la revue The Lancet le 17 décembre 2020 ( AFP / )