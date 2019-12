Plus de 500 000 voitures circulent sans contrôle technique

Ce sont des chiffres qui inspirent une certaine crainte à l'idée de prendre la route. Fin octobre, près de 560 000 véhicules n'avaient pas fait leur contrôle technique, pourtant obligatoire, sous peine d'une amende de 135 euros, pouvant être majorée jusqu'à 750 euros. Au moins 10 000 d'entre eux présenteraient un danger direct ou immédiat, explique le Parisien. Au mois de mai 2018, le contrôle technique a connu une petite révolution. Plus sévère, il vise à inciter les automobilistes à se débarrasser des voitures épaves. Au mois de juillet 2019, ce sont les véhicules diesel qui ont eu le droit à un contrôle renforcé pour ce qui est de la pollution. Une série de mesures qui aurait eu au moins un effet concret : certains conducteurs ne vont plus faire leur contrôle technique. Selon le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), qui a écrit une lettre à Edouard Philippe pour l'alerter sur le sujet, plus de 560 000 véhicules ne sont pas à jour, sur les 32 millions du parc automobile français. Ce chiffre pourrait même monter à 700 000 d'ici au 31 décembre.Lire aussi Épave roulante : la carambouille ne paie plus Le problème des véhicules dangereuxUne partie de ces automobilistes ont tout simplement oublié de respecter l'échéance de contrôle. Mais, selon les spécialistes, les chiffres sont trop importants. Surtout, une part non-négligeable sont des véhicules présentant un risque immédiat ou direct sur la...