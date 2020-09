Plus de 4 millions de personnes ont bénéficié de la prime Macron

Cette prime exceptionnelle exonérée d'impôts et de cotisations a été instaurée pour gratifier les salariés présents au travail pendant le confinement.

Une caissière dans un supermarché parisien pendant le confinement. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Plus de 4 millions de personnes ont bénéficié de la prime exceptionnelle exonérée d'impôts et de cotisations, dite "prime Macron", instaurée pour gratifier les salariés présents au travail pendant le confinement, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. " A fin juillet, cette prime a concerné 4,3 millions de bénéficiaires et elle a représenté 2,05 milliards d'euros ", a déclaré le ministre devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale.

"Elle a été efficace", c'est "du pouvoir d'achat redonné" aux salariés , s'est-il félicité. Dès le mois de mars, le gouvernement avait incité les entreprises à verser cette prime défiscalisée et sans cotisations sociales à leurs salariés, notamment à ceux qui étaient présents au travail pendant le confinement.

Cette prime peut être versée jusqu'à la fin de l'année , a rappelé le ministre de l'Economie, et son montant peut atteindre 2.000 euros pour les entreprises disposant d'un accord d'intéressement.