Plus de 30 migrants en détresse secourus en Méditerranée

Le navire ambulance Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée, en route vers Toulon avec des migrants à son bord, le 11 novembre 2022 ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le navire ambulance Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée, a secouru jeudi 34 migrants qui se trouvaient à bord d'une embarcation en détresse au large de la Libye, a annoncé l'ONG.

La plupart des rescapés sont originaires de Syrie et de Gambie et sont désormais "sains et saufs", a indiqué SOS Méditerranée, organisation basée à Marseille, dans un communiqué.

"Si les équipes sont soulagées d'avoir secouru ces personnes, nous sommes profondément attristés et en colère face à la tragédie qui s'est produite il y a quelques jours, au cours de laquelle 44 personnes ont disparu d'un bateau en partance de Sfax (Tunisie)", a ajouté l'ONG.

C'est une autre ONG participant aux missions de secours des migrants en Méditerranée, Compass Collective, qui a affirmé mercredi, après avoir sauvé la seule survivante de 11 ans, que ces 44 migrants étaient considérés comme disparus.

"Ces drames sont favorisés par les politiques européennes qui entravent nos missions vitales et par le comportement dangereux" des garde-côtes libyens, accusés également d'entraver les secours, a dénoncé SOS Méditerranée.

Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2.140 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe ont disparu ou sont décédées en mer Méditerranée depuis le début de l'année.