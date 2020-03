Plus de 3.000 décès liés au coronavirus, les Etats-Unis touchés

Un chauffeur de bus portant un masque de protection, à New York, le 2 mars 2020 ( AFP / Johannes EISELE )

L'épidémie de coronavirus a dépassé lundi les 3.000 morts et connait une accélération hors de Chine, notamment aux Etats-Unis, qui étaient jusqu'ici très préservés.

Quatre nouveaux décès y ont été enregistrés lundi, portant à six le nombre de morts sur le territoire américain, avec les deux cas annoncés ce week-end, tous dans l'Etat de Washington (nord-ouest).

Plus de 90 malades ont été recensés aux Etats-Unis, dont la moitié rapatriés de l'étranger.

Plusieurs patients diagnostiqués ces derniers jours n'avaient aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie, ce qui laisse à penser que la maladie commence à se propager sur le sol américain, encore très épargné.

Se voulant rassurant, le vice-président Mike Pence, qui coordonne la lutte contre l'épidémie aux Etats-Unis, a annoncé lundi qu'un traitement contre le nouveau coronavirus pourrait être disponible "d'ici l'été ou le début de l'automne".

Le nombre de cas dans le monde s'élevait à 90.151, dont 3.083 décès, dans 73 pays et territoires, dont 80.026 cas pour la seule Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 17H00 GMT.

Tandis que l'épidémie Covid-19 semble faiblir en Chine, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays.

Si les 202 nouveaux cas signalés en Chine continentale constituent le plus faible total depuis fin janvier, 10.134 nouveaux malades ont été enregistrés dans le reste du monde, de très loin le record sur une journée.

La France, nouveau foyer aigu de la contamination en Europe avec 191 cas depuis fin janvier, a notamment enregistré son troisième décès depuis le début de l'épidémie, une personne résidant dans la même ville du nord de la France (Crépy-en-Valois) qu'une précédente victime.

Covid-19 : évolution quotidienne dans le monde ( AFP / )

L'Union européenne a relevé son évaluation du risque à "modéré à élevé", avec un dernier bilan de 2.100 cas confirmés dans 18 pays membres.

Les ministres de la Santé de l'UE ont été convoqués pour une réunion extraordinaire vendredi à Bruxelles.

En Italie, pays le plus touché en Europe, la barre des 50 morts a été franchie, après une spectaculaire accélération des contagions avec plus de 500 nouveaux cas dimanche sur un total de 2.036.

- Réponse concertée -

Du personnel médical en combinaison de protection, le 1er mars 2020 à Wuhan, en Chine ( AFP / STR )

Quant à la Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, elle a recensé lundi près de 600 cas supplémentaires et huit nouveaux décès, pour un total de plus de 4.300 contaminations, dont 26 mortelles.

Le leader du mouvement religieux lié à la moitié des cas de coronavirus en Corée du Sud a présenté ses excuses pour la responsabilité de son organisation dans la propagation de l'épidémie.

La Thaïlande, a fait état lundi de son premier décès, un citoyen local de 35 ans qui souffrait également de la dengue, tandis que Sénégal, Arabie Saoudite et Tunisie ont enregistré leur premier cas, tous liés à des personnes ayant effectué un séjour dans un pays contaminé.

Parmi les nations les plus touchées, l'Iran a rejeté lundi une proposition d'aide des Etats-Unis. Mais Paris, Berlin et Londres, par ailleurs co-signataires de l'accord sur le nucléaire iranien, ont annoncé qu'ils allaient fournir au pays un soutien matériel et financier.

- Risque de récession -

L'épidémie fait redouter une crise économique d'ampleur planétaire.

Une femme portant un masque dans une rue de Pékin le 2 mars 2020 ( AFP / NICOLAS ASFOURI )

A ce titre, les ministres de l'Economie et les banquiers centraux des pays membres du G7 doivent avoir un entretien téléphonique mardi pour coordonner leur action, a indiqué lundi le Trésor américain à l'AFP.

L'OCDE a ramené lundi sa prévision de croissance planétaire de 2,9% à 2,4% et mis en garde contre un scénario encore plus noir si l'épidémie devait s'aggraver.

Après avoir subi la semaine dernière leur plus forte dégringolade depuis la crise financière de 2008, plusieurs places financières ont rebondi lundi.

La Bourse de Tokyo s'est reprise (+0,95%), ainsi que les places chinoises, de même que Wall Street, l'indice Dow Jones finissant en nette progression (+5,09%).

Toutefois, les Bourses européennes étaient partagées et Milan a encore perdu 1,5% sur la séance.

Le commissaire européen à l'Economie Paolo Gentiloni a appelé les pays de l'UE à agir pour soutenir l'économie, évoquant une "réponse budgétaire coordonnée des pays européens".

Le Louvre, musée le plus visité au monde, est resté fermé lundi pour une deuxième journée consécutive, le personnel invoquant son droit à cesser le travail en cas de danger.

- Grand Prix annulé -

Deux supporters du Real de Madrid au stade Santiago Bernabeu de Madrid le 1er mars 2020 ( AFP / JAVIER SORIANO )

L'épidémie bouleverse aussi le calendrier sportif. Le Grand Prix moto du Qatar, qui était prévu le 8 mars en ouverture du championnat du monde, a été annulé.

Le Championnat suisse de football a été suspendu jusqu'au 23 mars, une mesure inédite en Europe.

En revanche, le comité organisateur a indiqué que les matches du Tournoi des Six-nations, outre Irlande-Italie déjà reporté, étaient maintenus "pour l'instant".

Le taux de mortalité semble être de 2 à 5%, selon l'OMS, qui a appelé dimanche les pays à travers le monde à s'approvisionner en dispositifs médicaux d'assistance respiratoire, indispensables pour traiter les patients atteints de la forme sévère de la maladie.

