PLUS DE 200 ARRESTATIONS À HONG KONG LORS DE MANIFESTATIONS PRO-DÉMOCRATIE HONG KONG (Reuters) - Les autorités de Hong Kong ont annoncé lundi avoir arrêté ce week-end 230 personnes lors de manifestations pro-démocratie qui ont ravivé le souvenir des vastes protestations ayant secoué la ville l'an dernier. Les personnes arrêtées étaient âgées de 12 à 65 ans, selon la police qui leur reproche d'avoir commis plusieurs infractions, notamment des rassemblements alors que les mesures pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus les interdisent. Parmi les manifestants, 18 ont été transférés à l'hôpital. Des images de télévision ont montré des affrontements avec la police qui a fait usage de gaz au poivre dans le quartier populaire de Mong Kok. D'après l'Association des journalistes de Hong Kong (HKJA), certains journalistes ont aussi été gazés et interdits de filmer. Sollicitée, la police n'a pas répondu dans l'immédiat. Les militants pro-démocratie ont invité deux millions de personnes à se rassembler pour une marche annuelle le 1er juillet qui marque l'anniversaire du passage en 1997 de l'ancienne colonie britannique sous administration chinoise. Hong Kong est secoué depuis juin 2019 par un vaste mouvement en faveur du respect des principes démocratiques et contre une influence excessive de Pékin. (Clare Jim et Jessie Pang; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

