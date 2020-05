Plus de 14 000 volontaires pour tester des vaccins contre le Covid-19

L'Américain Josh Morrison, 34 ans, a créé l'association 1DaySooner, le 26 mars dernier. Cette organisation à but non lucratif promeut une plateforme de recrutement de volontaires prêts à participer aux tests cliniques de prototypes de vaccins contre le Covid-19. Pour Le Point, cet ancien avocat explique comment est né ce projet. Et ce qu'il peut apporter à la recherche scientifique...

Le Point : Comment est née l'idée de votre association ?

Josh Morrison : Comme tout le monde, j'ai vu déferler l'épidémie de Covid-19 et la première question que je me suis posée a été : « Que puis-je faire contre ce fléau ? » Je ne suis pas médecin mais avocat [il a été formé à l'université Columbia et Harvard, NDLR]. Le 25 mars au soir, j'ai adressé, à une poignée d'amis, un e-mail pour leur proposer de créer une association qui permettrait de hâter la commercialisation d'un vaccin contre ce virus. En 2014, j'avais déjà fondé une autre association destinée à encourager les dons d'organe et notamment de reins (le mouvement Wait List Zero). J'ai recontacté les partenaires scientifiques de cette initiative pour savoir comment procéder. Avec Sophie Rose qui est chercheuse sur les maladies infectieuses à l'université Johns-Hopkins (à Baltimore), qui a aussi étudié à Oxford, nous avons pensé qu'il serait utile de créer une plateforme d'information sur les tests cliniques humains : ce

