Plus de 10 millions de téléspectateurs pour Castex sur TF1

Plus de 10 millions de téléspectateurs ont suivi l'interview du Premier ministre Jean Castex dimanche soir sur TF1, offrant au JT d'Anne-Claire Coudray un record d'audience depuis cinq ans, selon des données de Médiamétrie et un communiqué de la chaîne.

Le 20H d'Anne-Claire Coudray dans son ensemble a réuni 10 millions de personnes, soit une part d'audience (PDA) de 35,4% toutes catégories de téléspectateurs confondus.

C'est le meilleur score qu'enregistre le 20H du weekend de TF1 depuis septembre 2015, a souligné la chaîne. Cela représente un écart de 4,1 millions de téléspectateurs par rapport au 20H de France 2, son principal concurrent.

L'interview du Premier ministre Jean Castex, diffusée dans ce journal de 20H03 à 20H25, a quant à elle rassemblé 10,5 millions de téléspectateurs, soit une PDA de 37,2%.

TF1 relève par ailleurs que le 13H de ce dimanche, présenté lui aussi par Anne-Claire Coudray, a réalisé une audience élevée, avec 7,4 millions de téléspectateurs, son deuxième meilleur score de la saison, et une PDA de 38,5%.

L'audience de l'interview du Premier ministre, bien qu'élevée, est loin des niveaux atteints par les interventions du président de la République liées à la crise sanitaire.

Fin octobre, plus de 32,7 millions de téléspectateurs avaient suivi l'allocution d'Emmanuel Macron, durant laquelle il avait annoncé le nouveau confinement, diffusée sur de nombreuses chaînes. Mi-octobre, plus de 20 millions avaient regardé son interview à TF1 et France 2, lorsqu'il avait annoncé la mise en place de couvre-feux.

fpo/fmp/shu