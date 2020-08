Plus de 1,7 million d'auto-entrepreneurs en France en 2019, un record

Entre 2018 et 2019, l'auto-entrepreunariat a bondi en France, avec une hausse de 26,5% d'inscriptions sous ce régime l'an dernier, après une hausse de 15,1% en 2018.

(Photo d'illustration) ( AFP / VALERY HACHE )

L'auto-entrepreunariat séduit de plus en plus. Selon une récente étude de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), relayée mercredi 5 août par Les Echos, plus de 1,71 million de personnes étaient inscrites sous ce régime fin 2019 , un record depuis la création du statut en 2009. Dans le détail, le nombre d'inscriptions a bondi de 26,5% l'an dernier, soit 576.000 immatriculations en plus . Une hausse sans précédent qui survient après une année 2018 marquée elle aussi par une forte progression du nombre des autoentrepreneurs (+ 15,1%).

Comment expliquer ce phénomène ? D'après le président de l'Union des autoentrepreneurs (UAE), François Hurel, cela est du "à l'appétence des Français pour la liberté" et à "un besoin de satisfaction immédiate du service". Face à "la transformation de l'économie en économie de services", les Français "ont changé de regard sur le salariat, qui n'est plus une garantie de sécurité" , affirme-t-il dans les colonnes du quotidien économique.

Le doublement du plafond du chiffres d'affaires depuis 2018, qui est passé à 70.000 euros pour les activités de service et 170.000 pour les activités commerciales, a aussi renforcé l'attractivité du statut. La non-radiation des indépendants n'ayant déclaré aucun chiffre d'affaires sur deux années consécutives y est aussi pour quelque chose. Selon l'Acoss, "la radiation de ces comptes aurait ramené à 19,5 % la hausse annuelle du nombre d'inscrits fin 2019".

Quelles sont les activités les plus pérennes ?

Tous les secteurs ont été concernés par cette progression, mais certains s'en sortent mieux, comme le secteur des transports (VTC, livreurs) qui a enregistré un bond de 61 % du nombre d'inscrits , et les activités de nettoyage ou les activités immobilières affichent elles aussi un beau dynamisme. "Les services à la personne et les transports sont les plus attractifs car ils ne demandent pas beaucoup de qualifications. La demande est forte, et il est très facile de s'y lancer", explique François Hurel.

Dans les secteurs tels que la santé et la coiffure, quatre entrepreneurs sur cinq ont déclaré un chiffre d'affaires positif. "Les gens se lancent moins sans projet précis qu'il y a quelques années. On arrive à stabiliser un marché de travailleurs indépendants ayant une activité pérenne", souligne Grégoire Leclercq, président de la Fédération nationale des autoentrepreneurs (FNAE).

Les auto-entrepreneurs impactés par la crise du coronavirus

Des succès à relativiser : 56 % des indépendants ont été en 2019 "économiquement actif" avec un chiffre d'affaires positif, soit sept points de moins que l'année précédente. Cela n'a toutefois pas empêché le chiffre d'affaires global d'augmenter de 22 % sur un an.

Des beaux résultats qui devraient être revus à la baisse en 2020. Pendant le confinement, 83 % des autoentrepreneurs ont en effet dû stopper leur activité, d'après un sondage OpinionWay. Un entrepreneur sur deux a perdu plus de 50 % de son chiffre d'affaires, sur un an, en mars 2020.

La crise du coronavirus pourrait néanmoins engendrer un nouveau record d'immatriculation cette année. La fin de l'année pourrait s'accompagner d'un "nombre considérable de nouveaux autoentrepreneurs, peut-être 200 ou 300.000", selon le président de l'UAE. En effet, "l es gens vont se créer des activités, car il n'y a pas de travail. Même en exonérant les charges, les entreprises ne vont pas embaucher", explique-t-il.

"Des gens salariés aujourd'hui mais licenciés demain en raison de restructurations pourraient basculer vers la création d'entreprise", renchérit Grégoire Leclerq. Cependant, "beaucoup d'autoentrepreneurs risquent eux-mêmes de faire faillite et, même s'il y a de la création d'entreprises, elles auront du mal à trouver un marché ", déplore-t-il.