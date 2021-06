Plus de 1.000 restaurateurs demandent réparation aux émetteurs de tickets-restaurant

Ils souhaitent obtenir réparation pour le préjudice causé par les pratiques anti-concurrentielles des quatre sociétés émettrices de titres.

Des tickets-restaurant (illustration). ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

L'action collective lancée par les restaurateurs contre les sociétés émettrices de tickets-restaurant est déjà soutenue par plus de 1.000 restaurateurs, a révélé jeudi 10 juin sur BFM Business Laurent Fréchet, président de la branche des restaurateurs du GNI. Le syndicat patronal des indépendants de l'hôtellerie restauration appelle les restaurateurs à se fédérer pour obtenir réparation pour le préjudice causé par les pratiques anti-concurrentielles des sociétés émettrices de titres Edenred, Sodexo, Natixis Intertitres et UP.

"L'Autorité de la concurrence a dit que ces acteurs se sont mis d'accord pour freiner le développement de la dématérialisation des titres avec les cartes de type carte bleu qui permettent de régler sans les titres papiers. Ils ont empêché des nouveaux acteurs de rentrer sur ce marché", a souligné Laurent Fréchet, faisant allusion à la condamnation en 2019 des sociétés Edenred, Sodexo, Natixis Intertitres et UP. Ces quatre sociétés s'étaient vues affliger une amende de 415 millions d'euros pour pratiques anticoncurrentielles, l'Autorité de la concurrence leur reprochant de se partager le marché et de le verrouiller.

Les restaurateurs souhaitent plus de concurrence pour voir baisser les commissions des émetteurs. "Le préjudice pour les professionnels, c'est le fait que les commissions ont été maintenues à un taux artificiellement élevé. Grosso modo, le taux moyen était de l'ordre de 3,5% sur les titres papier, il est de l'ordre de 4,5% sur les titres dématérialisés. Quand on compare ça avec le taux de carte bleu qui est de l'ordre de 0,4-0,5% on se dit 'où va l'argent ?'", a expliqué le président de la branche des restaurateurs du GNI.

Le marché des titres restaurants est estimé en France à 7 milliards d'euros.