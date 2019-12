Plus d'une centaine d'articles de loi en débat pour lutter contre le gaspillage

Préserver les ressources, renforcer l'information aux consommateurs et mobiliser les industriels font partie des thèmes privilégiés.

A l'origine du projet de loi débattu par les députés, à partir du lundi 9 décembre, il y avait la feuille de route pour l'économie circulaire présentée par le premier ministre, Edouard Philippe, et Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, le 23 avril 2018. Il s'agissait alors de « passer d'un modèle économique linéaire - "fabriquer, consommer, jeter" - à un modèle circulaire qui intègre l'ensemble du cycle de vie des produits, de leur écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en limitant les gaspillages ».

L'esprit du projet de loi est le même. Quatre grands thèmes structurent le texte : la lutte contre le gaspillage et pour la préservation des ressources naturelles ; la mobilisation des industriels pour la transformation des modes de production ; le renforcement de l'information du consommateur ; l'amélioration de la collecte des déchets et de leur recyclage avec la fin des dépôts sauvages en particulier.

Parmi les amendements déjà adoptés, lors du passage du texte en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, on trouve nombre de mesures concrètes destinées à changer les modes de consommation des citoyens, comme la suppression des tickets de caisse pour les petits montants, l'interdiction des plastiques à usage unique dans les fast-foods et les établissements de restauration à partir du 1er janvier 2023 ou la substitution des bouteilles en plastique par des contenants réutilisables dans les événements culturels, sportifs ou festifs.

