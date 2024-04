Plus d’un Tuchel dans son sac

Malgré l’annonce de son prochain départ et les bruits persistants sur l’identité de son successeur, Thomas Tuchel n’a pas lâché le gouvernail à Munich. Mieux que ça, le navire bavarois semble avoir repris un peu de vitesse, ce qui était loin d’être gagné.

Le 21 février, le Bayern tirait un trait définitif sur Thomas Tuchel. « Au cours d’une discussion ouverte, nous avons pris la décision de mettre fin à notre relation de travail d’un commun accord à l’été. Notre objectif est de poursuivre une nouvelle orientation footballistique avec un nouvel entraîneur principal pour la saison 2024-2025 » , justifiait le PDG du club, Jan-Christian Dreesen. Les revers consécutifs subis contre Leverkusen, la Lazio et Bochum ont fait déborder le vase. Mais, mais, mais… Le Bayern s’apprête à disputer une demi-finale de Ligue des champions, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition 2019-2020. Et les regards sur Tuchel ont (un peu) évolué.

Toujours vivant, toujours debout

Le couperet du 21 février a été accueilli avec soulagement par les supporters bavarois. Certains s’étonnaient même que le club attende la fin de saison pour le virer. Pas surprenant à la lecture du bilan très moyen de Tuchel : le Meisterschale lui a été offert de manière invraisemblable par Dortmund l’an passé, et si la claque reçue en Supercoupe contre Leipzig (0-3) pouvait (en partie) être excusée par l’argument du début de saison, l’élimination dès le 2 e tour de la Pokal a apporté un torrent d’eau au moulin des nombreux sceptiques. Tuchel partant à l’été, les Bavarois se sont mis à rêver de Xabi Alonso, bien plus sexy. Et alors que l’hypothèse d’un retour de Julian Nagelsmann a circulé, avant de s’évaporer, l’ombre de Ralf Rangnick se fait aujourd’hui de plus en plus grande.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com