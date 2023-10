Plus Bellingham la vie

Partido de la Liga de Campeones entre el Nápoles y el Real Madrid. En la imagen, Bellingham.Champions League match between Napoli and Real Madrid. In this picture, Bellingham. - Photo by Icon sport

Recrue phare de l’été du Real, Jude Bellingham est devenu en l’espace de quelques semaines à peine la solution à tous les casse-têtes madrilènes. Son match de la semaine, à Naples, n’en a été que le plus beau des reflets.

En octobre 2022, au beau milieu d’un automne enchanté par une claque mise à Liverpool (4-1), deux taloches envoyées à l’Ajax (6-1, 4-2) et un quasi carton plein en championnat, les fans du Napoli écoutaient leur guide Luciano Spalletti raconter à qui voulait l’entendre que « les systèmes n’existent plus dans le football » . « Ce qui compte, désormais, ce sont les espaces laissés par ton adversaire, enchaînait-il. Vous devez être rapide pour les détecter et être capable de trouver le bon moment pour les attaquer. » Un an plus tard, plus de 50 000 personnes se sont regroupées cette semaine au stade Diego-Armando-Maradona. Parmi elles, un joueur de 20 ans, venu dans le coin pour mettre en images les mots de Spalletti. Détail important : il ne portait pas de maillot du Napoli. Cet homme, international anglais, n’est évidemment pas n’importe qui et s’il est venu mercredi soir en Campanie, c’était aussi pour disputer le 25 e match de Ligue des champions de sa vie. Une rencontre que l’intéressé a rapidement transformée en exhibition et qu’il a notamment fait entrer dans la postérité grâce à un moment d’éclat.

Le match, un enthousiasmant Naples-Real, était alors démarré depuis une bonne trentaine de minutes, Vinícius Júnior venait d’égaliser pour les visiteurs et Kepa de relancer court un six-mètres avec, à sa droite, Antonio Rüdiger. Là, tout a commencé avec, pour phase initiale du mouvement, un décrochage classique de Toni Kroos au niveau de son défenseur central gauche (Nacho), permettant de faire rapidement sortir un pion (Zieliński) du 4-1-4-1 déployé sans ballon par Rudi Garcia. Puis, alors que le ballon a été transmis à Camavinga le long de la ligne, Jude Bellingham, pointe haute du 4-3-1-2 madrilène (un système rarement utilisé en 2023, si ce n’est à Salzbourg), a déclenché un premier appel entre ses deux attaquants (Rodrygo et Vinícius Júnior), faisant reculer d’un coup la dernière ligne napolitaine. C’est à cet instant que la phase deux du mouvement a pu débuter avec un jeu de mouvements géant du Real qui a permis d’ouvrir un espace plein axe, où Bellingham est de nouveau venu s’insérer avant d’aller percuter balle au pied, de résister à un retour de Zambo Ang

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com