Plus belle voiture de l'année : place aux demi-finales !

Une semaine après l'élimination du Land Rover Defender, c'est la Ford Puma qui a fait les frais des votes du grand public. Ce sont en effet les internautes, et eux seuls, qui choisissent la plus belle voiture de l'année. L'élection, lancée le 5 décembre dernier, se poursuit désormais avec les demi-finales. Quatre prétendantes au titre sont encore en compétition, dont une voiture tricolore, la Peugeot e-208, deux véhicules allemands, la Mercedes CLA et la BMW Série E Gran Coupé, et la compacte japonaise, la Mazda 3.Le choix des internautesLes demi-finales de l'élection se dérouleront jusqu'au 5 janvier prochain. Tous les internautes sont invités à se prononcer sur le site dédié à cette élection. À l'issue des demi-finales, une nouvelle prétendante sera éliminée et deux modèles accéderont à la finale. Les votes de cette dernière phase s'achèveront le 19 janvier prochain. Par ailleurs, chaque votant s'inscrit en même temps à un jeu-concours permettant de gagner une voiture d'une valeur de 30 000 euros.L'heureuse élue succédera à la Peugeot 508. Au palmarès de la plus belle voiture de l'année, les voitures françaises sont très bien représentées ces dernières années avec quatre véhicules depuis 2010 : la Peugeot 508 (2018), l'Alpine A110 (2017), la Renault Talisman (en 2015) et la DS4 de Citroën (en 2010). La plus belle voiture de l'année sera dévoilée lors d'une soirée prestigieuse qui se déroulera aux Invalides, à...