Pluies verglaçantes dans le nord de la France, chutes de neige attendues dans la matinée

Un chasse-neige à l'oeuvre à Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, le 9 janvier 2024 ( AFP / Lou Benoist )

Des pluies verglaçantes ont commencé à toucher un axe allant de la Haute Normandie à l'Alsace, rendant la circulation compliquée dans le nord de la France et des chutes de neige sont attendues mercredi dans la matinée, à l'occasion d'un épisode de froid rendu plus rare par le changement climatique.

Un total de 31 départements allant du Haut-Rhin au Finistère ont été placés en vigilance orange, dont 26 pour neige-verglas et 6 pour pluie-inondations, selon le bulletin de vigilance de Météo France de 08H00, soulignant que "les réseaux routiers et autoroutiers sont rendus très glissants sur ces zones".

"Des pluies verglaçantes sont observées sur un axe allant de la Haute-Normandie à la Picardie à la Lorraine et à l'Alsace", indique l'institut météorologique.

Une neige lourde a commencé à tomber aux alentours d'Amiens, ont constaté des journalistes de l'AFP, et les rues de Laon (Aisne) étaient verglacées mardi matin, en dépit du salage.

Le Champ de Mars sous la neige à Paris, le 9 janvier 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les conditions de circulation restent difficiles "sur l'ensemble du Grand Est", indique la préfète de la région Grand Est Josiane Chevalier, qui a prolongé jusqu’à 12H00 l'interdiction de circulation des poids-lourds.

A l'instar de nombreuses préfectures, celle de Meurthe-et-Moselle a invité les automobilistes à décaler leurs déplacements car "les accidents matériels sont nombreux" mercredi matin.

Dans la Marne, "les conditions de circulation sont extrêmement difficiles sur l'ensemble du territoire marnais, y compris sur les autoroutes", indique la préfecture.

- "Privilégier le télétravail" -

Le Nord et le Pas-de-Calais, touchés par un double épisode de crues historiques en novembre et janvier attendent quand à eux de la neige dans la journée, d'après Météo France, selon qui les cumuls de neige attendus dans les Hauts-de-France et la Haute-Normandie pourront atteindre localement jusqu'à 7 à 15 centimètres.

Comme la Normandie et d'autres départements concernés, la région Hauts-de-France a annoncé la suspension "totale" de la circulation des transports scolaires et interurbains sur l'ensemble du territoire régional mercredi.

Les cours ont été suspendus dans nombre de collèges et lycées mercredi et jeudi.

"Il est demandé aux chefs d'établissements d'organiser un accueil minimum et de privilégier la continuité pédagogique" sur ces deux journées "ainsi que le retour au domicile des élèves internes", a indiqué à l'AFP le rectorat de l'académie de Lille.

La métropole de Rouen a suspendu la collecte des déchets et la préfecture de l'Aisne a recommandé aux habitants de "privilégier le télétravail" et de "différer ou limiter" leurs déplacements.

La circulation des poids-lourds a été interdite progressivement dans le tiers nord de la France au fur et à mesure du déplacement des pluies verglaçantes dans la nuit.

Une route glacée à Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-Villaine) le 9 janvier 2024 ( AFP / Damien MEYER )

Cette interdiction concerne mercredi matin les régions Normandie, Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté ainsi que les départements d'Eure-et-Loire et du Loiret.

Ces interdictions touchent notamment les agriculteurs. "La collecte du lait est à l’arrêt dans toute la région" Hauts de France, alerte Jean Christophe Rufin, éleveur et vice président de la FDSEA du Nord, soulignant qu'une partie du lait trait devra être jeté si les camions réfrigérés ne passent pas pendant 48 heures.

- "Petite période froide" -

La cellule de crise interministérielle fera un point mercredi matin pour examiner la possibilité de lever ces interdictions. Cet épisode neigeux devrait prendre fin progressivement jeudi.

Selon les prévisions météo, "nous serons amenés à annoncer potentiellement d'autres mesures", a indiqué mardi soir le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, précisant que les prévisions étaient normales concernant "les transports en commun opérés par la RATP et la SNCF".

Les épisodes de froid se raréfient en France comme à l'échelle de la planète, sous l'effet du réchauffement climatique qui en diminue la probabilité, la durée et l'intensité, selon les climatologues.

Dans le passé, "le dernier épisode récent de neige en plaine généralisé sur la moitié nord du pays, c'est décembre 2010", a indiqué Matthieu Sorel, climatologue chez Météo France.

En France, "le mois de décembre a été très doux par rapport aux normales (...) et puis ce mois de janvier a commencé par une petite période froide", a-t-il souligné.

Les températures sont à l'inverse remarquablement douces pour la saison sur la façade atlantique, avec 14 degrés relevés par Météo France à Nantes, 16 à Bordeaux ou encore 17 à Biarritz.