Pluies et orages jeudi sur le sud: neuf départements en vigilance orange

Météo France a émis une nouvelle vigilance aux orages et pluie-inondations pour jeudi ( AFP / DENIS CHARLET )

Météo France a émis une nouvelle vigilance aux orages et pluie-inondations pour jeudi, en plaçant en orange neuf départements du sud, entraînant des fermetures d'établissements scolaires notamment dans les Alpes-Maritimes.

Par précaution, dans ce département du sud-est tous les établissements recevant un jeune public, des crèches aux lycées, resteront fermés jeudi, comme cela avait déjà été le cas le 8 octobre, a annoncé le préfet. A Nice, les parcs seront fermés et des mesures de mises à l'abri des sans-domicile sont prises par la ville.

Dans le Gard, les transports scolaires sont eux annulés sur la moitié nord du territoire. En Lozère, les transports scolaires sont suspendus sur le sud-est du département.

Cet "épisode pluvio-orageux intense (...) nécessite un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée" avec "des incertitudes sur la localisation des plus forts orages et des plus fortes précipitations", indique l'organisme dans son bulletin de 22H00.

Le Gard, la Lozère et l'Ardèche, les trois derniers départements encore en vigilance orange pour pluie-inondation mercredi en fin d'après-midi, seront rejoints jeudi par les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, la Corrèze, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn.

L’Ardèche et le Gard resteront également en vigilance orange pour les crues, alors qu'une importante activité orageuse est attendue sur Alpes-Maritimes, Gard et Lozère.

L'épisode cévenol se poursuit donc et plus globalement "un système dépressionnaire remonte sur le pays et les précipitations orageuses vont s'intensifier en de nombreuses régions", selon Météo France.

Les cumuls atteignent 150 à 200 mm depuis le début de l'épisode, jusqu'à ponctuellement 300 à 350 mm sur les Cévennes lozériennes. Mercredi matin, la SNCF avait décidé une interruption totale de la circulation des trains entre Alès (Gard) et Langogne (Lozère) jusqu'à vendredi matin, "pour la sécurité des voyageurs et afin d'éviter tout incident".

Sur les Pyrénées-Atlantiques, les précipitations ont débuté mercredi soir et pourraient donner des cumuls importants sur la montagne basque.

Sur les Alpes-Maritimes, les pluies sont attendues à partir de jeudi à la mi-journée, avec une accalmie attendue dans la nuit de jeudi à vendredi.

Enfin sur la Corrèze, le Lot, le Tarn et l'Aveyron, les précipitations sont attendues jeudi après-midi jusqu'à vendredi matin avec des pointes possibles aux alentours de 100 mm vers le Lot et l'ouest de l'Aveyron.