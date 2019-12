Pluies et inondations : vigilance orange dans 7 départements, une tempête attendue en Corse

Sept départements sont toujours placés en vigilance orange ce vendredi soir par Météo France. Les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Bouches-du-Rhône (13), la Charente-Maritime (17), le Gard (30) et le Vaucluse (84) sont en alerte en raison d'un risque d'inondation. La Corse-du-Sud et la Haute Corse sont en vigilance orange pluie-inondation. Coupures d'électricité et écoles ferméesVendredi soir à 21 heures, 21 000 foyers étaient encore privés d'électricité en raison des vents qui ont fait tomber des arbres et des branches sur les fils électriques. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par ces coupures et ces pannes de courant qui ont concerné jusqu'à 140 000 foyers. Les pompiers et les services d'entretien des routes ont multiplié les interventions dans les départements touchés, pour bâcher des maisons à la toiture endommagée ou dégager des voies encombrées par la végétation ou des panneaux publicitaires arrachésDans la Loire notamment, des écoles ont été fermées après la chute d'arbres et de tuiles. La toiture de pompes à essence s'est effondrée dans une station-service à Saint-Romain-en-Gier et 17 personnes ont été évacuées d'un immeuble à Saint-Étienne, la toiture s'étant en partie envolée.La circulation des trains a par ailleurs été stoppée dans la nuit de jeudi à vendredi entre Saint-Étienne et Lyon, après des chutes d'arbres sur les voies. Cette ligne de TER est la plus fréquentée du pays.Un éboulement mais pas de victimeLa perturbation très active qui a traversé les Alpes du sud vendredi s'est éloignée vers l'Italie. Des rivières sont entrées en crue comme la Durance, et les pompiers ont enregistré des dizaines d'interventions, notamment pour des chutes d'arbres et de pierres, mais aucune victime n'était à déplorer vendredi soir. À Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes), à la suite d'un éboulement de terrain, 17 personnes ont été évacuées. Les ...