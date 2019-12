Pluies et inondations : quatre départements placés en vigilance orange

Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange pour un phénomène qui devrait durer toute la journée du dimanche 1er décembre. Le département de la Drôme a été placé en vigilance orange inondation. Ceux du Var et du Vaucluse sont, quant à eux, concernés par une vigilance pluie-inondation, alors que les Alpes-Maritimes ont été ajoutées à cette liste dans la matinée dimanche, en raison des orages et des inondations. L'agence météorologique qualifie l'épisode de « méditerranéen marqué, nécessitant une vigilance particulière du fait de l'intensité des précipitations tombant sur des sols déjà saturés suite au fort épisode pluvieux de la semaine dernière ». Dans le Vaucluse, des précipitations d'intensités fortes sont attendues avec 20 à 25 mm en une heure.Épisode bref, mais intenseSur vingt-quatre heures, les précipitations seront de l'ordre de 60 à 80 mm sur l'ensemble du département et de 100 à 120 mm localement. L'épisode pluvieux commencera dans la nuit de samedi à dimanche dans le Vaucluse. Concernant le Var, les pluies arriveront dans le début de la matinée dimanche. Météo-France estime que des inondations sont possibles en raison des sols saturés.En fonction de l'intensité des pluies, des crues significatives pourraient se produire. L'épisode devrait être « bref mais intense » sur le Sud-Est. Des orages pourraient également avoir lieu dans les trois départements. Météo-France...