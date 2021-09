Pluies diluviennes : "Pas de victimes" mais de "gros dégâts" à Agen

Les eaux des inondations à Agen le 9 septembre 2021 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les précipitations records de mercredi soir - l'équivalent de deux mois de pluies tombées en une soirée -- ont provoqué de "gros dégâts matériels" dans le centre-ville d'Agen, mais sans faire de victimes, a indiqué jeudi la mairie à l'AFP.

Dans plusieurs rues du quartier Jasmin du centre-ville, "tout ce qui était au rez-de-chaussée des habitations, à moins de deux mètres de hauteur, est complètement dévasté", et dans l'agglomération, plusieurs routes "se sont affaissées", ont expliqué les services de communication de la mairie.

Des sapeurs-pompiers dans une rue inondée d'Agen ( AFP / Philippe LOPEZ )

Jeudi matin, la mairie procédait à des opérations de pompage et de nettoyage, et menait des opérations de porte-à-porte dans les secteurs les plus touchés afin de répertorier d'autres dégâts.

A 10h, aucune victime n'était à déplorer, et toutes les écoles de ville avaient rouvert comme en temps normal, a ajouté la même source.

Selon les secours du Lot-et-Garonne jeudi matin, les pompiers ont mené près de 300 interventions dans l'agglomération agenaise, après avoir reçu des centaines d'appels dans la nuit de mercredi à jeudi.

En milieu de nuit en Dordogne voisine, les pompiers ont également fait état d'inondations, de chutes d'arbres avec une centaine d'interventions des secours et sans blessés à déplorer.

Un peu plus à l'est, dans le Tarn, quelques dizaines d'appels sont parvenus aux pompiers en lien avec des orages, pour des inondations de caves notamment.

Un homme devant son garage inondé à Agen le 9 septembre 2021 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Dans le reste de l'Occitanie, où étaient attendues de fortes averses orageuses, aucun n'incident majeur n'était à déplorer jeudi matin, ont indiqué les services de secours de chaque département de la région.

A 10h00, jeudi, quatre départements d'Occitanie restaient en vigilance orange orages ou inondations (Haute-Garonne, Ariège, Gers et Tarn-et-Garonne), selon Météo-France qui prévoyait un "nouvel épisode pluvio-orageux intense" jeudi soir sur le midi toulousain "avec parfois de très forts cumuls de précipitations".

