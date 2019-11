Pluie, inondations, vents : 11 départements du Sud-Est en vigilance orange

Pluies, inondations, vents... Le Sud-Est s'apprête à connaître un violent épisode météorologique. Après avoir placé cinq départements en vigilance orange (niveau 3 sur 4) ce vendredi matin (la Lozère, l'Ardèche, le Gard, le Var ainsi que l'Hérault) pour un risque de pluies-inondations, Météo France a ajouté six autres départements à la liste cet après-midi.L'Aveyron est concernée pour un risque d'inondation, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes pour des pluies-inondations, la Loire, l'Isère et la Drôme pour vent violent. Les intempéries sont dues à un épisode méditerranéen. C'est un phénomène caractéristique de la Méditerranée, à l'automne, où de fortes précipitations et de violents orages surviennent sur une zone assez localisée pendant quelques heures.Pluies et risques de crue. L'alerte court à partir de 16 heures et ne prendra fin au mieux que dans la nuit de samedi à dimanche. Vigicrues, l'organisme en charge du suivi du niveau des cours d'eau, avertit que « les sols sont actuellement saturés. Les précipitations attendues vont faire réagir rapidement les cours d'eau la nuit prochaine et samedi matin ».Par ailleurs, la quasi-totalité des départements du Sud, de l'Est à l'Ouest, sont en vigilance jaune (niveau 2 sur 4) en raison de différents risques météorologiques : pluie, inondation, orages, vent, avalanches. La prudence est également recommandée dans ces zones. En cours null #EpisodeMéditerranéen touchant notamment Cévennes et PACA jusque demain soir. Les fortes pluies s'accompagnent d'orages, de grêle et de fortes rafales (100 km/h)Attention également au vent fort sur #Drôme, #Isèreet #Loire Restez informés null https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/7yclgMOcFl-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 22, 2019 Actuellement, « les précipitations se poursuivent sur les Cévennes, avec des cumuls observés de 5 à 15 mm sur les trois dernières heures ...