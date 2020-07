Pluie estivale pour Tottenham, explosé à Sheffield et neuvième de Premier League

Battus à plates coutures à Sheffield, les Spurs ne parviennent pas à sortir du mauvais temps dans lequel ils sont coincés depuis un an. Même José Mourinho, habituellement capable de ramener du soleil de manière temporaire, n'a pas réussi à apporter d'embellie durable. À tel point que Tottenham, finaliste de la Ligue des champions 2019, pourrait ne pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Sheffield assomme Tottenham

Neuvième place, pour neuf unités de retard

La météo de l'humeur de José Mourinho a beau changer chaque jour, force est de constater que le Portugais amène quasiment toujours du soleil dans les résultats sportifs lorsqu'il débarque dans un club. Certes, les rapports sur le long terme avec letournent souvent à l'orage. Mais en général, les températures sont chaudes pendant un an ou deux à défaut d'avoir un ciel complètement bleu. Que ce soit en Angleterre, au Portugal ou en Espagne. Que ce soit à Londres, à Porto ou à Madrid.Mais cette fois, les prédictions n'ont pas été suivies des faits. Preuve irréfutable de son incapacité à se réinventer ou non, le technicien lusitanien n'a pas apporté l'embellie prévue à Tottenham. Empêtrés dans un climat désagréable de, lesn'arrivent effectivement pas à retrouver la chaleur des rayons lumineux malgré la reprise de la Premier League coïncidant avec l'ouverture officielle de l'été.Après un nul sans saveur contre Manchester United et une victoire de l'espoir contre West Ham, Tottenham a ainsi renoué avec la pluie ce jeudi sur la pelouse de Sheffield. Et l'averse a été diluvienne, malgré les 64% de possession de balle ou les trois buts refusés à Harry Kane : avant la réduction du score tardive de l'attaquant anglais, les visiteurs étaient carrément menés trois pions à rien. Une défaite qui a rappelé les errements habituels de la défense (un comble, pour une équipe dirigée par Mourinho), et qui prouve que les choix pris récemment par les dirigeants ne sont pas les bons.