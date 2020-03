Pluie de recours contre le premier tour des municipales

Renaud George en est convaincu : « L'abstention du premier tour m'a coûté ma réélection. » Maire sortant de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, une petite commune située à mi-chemin entre Villefranche-sur-Saône et Lyon, il a été battu à la surprise générale par l'écologiste Béatrice Delorme, avec 45,41 % des voix contre 54,58 % pour sa rivale. Un verdict sans appel que cet élu - par ailleurs directeur de campagne de Gérard Collomb à la métropole de Lyon - n'hésite pourtant pas à remettre en cause. « De 65 % aux municipales de 2014, la participation est tombée à 38 %. Mais ce qui me pose problème, ce n'est pas tant le niveau de l'abstention que le fait qu'elle ait été contrainte : certaines catégories de la population, les personnes âgées et les jeunes parents, se sont moins déplacées que lors des scrutins précédents, pour se protéger du coronavirus. Le corps électoral du 15 mars n'est donc pas représentatif de notre démographie, ce qui entache la sincérité du scrutin. » C'est pourquoi il a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour demander l'annulation de l'élection : « Ce n'est pas parce que je suis mauvais joueur, mais parce que les règles du jeu ont été dévoyées », précise-t-il.

« La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier nos fondements républicains »

À Cambrai, Stéphane Maurice est tout aussi remonté. Candidat divers droite, il défiait François-Xavier Villain,

