Plongée dans la ferme de crocodiles de LVMH en Australie

Dans la ferme de crocodiles rachetée par LVMH, à Coolibah en Australie, le 22 février 2021 ( AFPAFP / Gregory PLESSE )

C'est un endroit interdit aux curieux, accessible uniquement par les airs à la saison des pluies, dans une région isolée du nord de l'Australie. Une ferme rachetée par le géant du luxe LVMH pour y élever des crocodiles d'une race renommée pour la petitesse des écailles de sa peau: idéales pour les sacs à main.

De novembre à mars, on arrive donc à Coolibah, dans le Territoire du Nord, par hélicoptère. La ferme se niche entre des escarpements et de multiples cours d'eau, en pleine nature. LVMH l'a achetée en 2017.

Des caisses remplies d'oeufs de crocodiles qui attendent d'éclore, à Coolibah le 22 février 2021 ( AFPAFP / Gregory PLESSE )

Pour sécuriser leurs approvisionnements et soutenir la demande une demande toujours croissante, LVMH et Hermès ont fait ces dix dernières années une véritable razzia sur les fermes de crocodiles en Australie, les deux entreprises possédant désormais la majorité d'entre elles.

A cette période, l'activité est la plus intense, car c'est la ponte chez les crocodiles. Environ 4.000 œufs sont prélevés dans la nature environnante chaque année, avant d'être acheminés à Coolibah, où ils sont placés dans un incubateur, jusqu'à l'éclosion.

A l'intérieur d'une pièce où la température est maintenue constamment autour de 33 degrés, des caisses remplies d'oeufs sont entreposées sur des étagères séparées par une petite allée centrale.

"Ils sont très sensibles à la température. Au début de la phase d'incubation, elle permet de déterminer le sexe. Ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir des mâles, car ils grandissent plus vite", explique à l'AFP Ben Hindle, qui dirige les deux fermes de crocodiles que possède LVMH en Australie.

Environ 4.000 œufs de crocodiles sont prélevés dans la nature environnante chaque année avant d'être acheminés à Coolibah ( AFPAFP / Gregory PLESSE )

En inspectant les caisses, il aperçoit quelques bébés qui viennent d'éclore. Ils émettent un petit cri répétitif. "C'est pour appeler leurs frères à sortir de leurs œufs, qu'ils éclosent tous en même temps", dit-il.

Ils sont ensuite transférés dans des couvoirs, dans un bâtiment grand comme une grange: de grands bacs clos partiellement remplis d'eau, où les bébés crocodiles sont regroupés en portées de 30 à 40 pendant environ neuf mois. Ils sont nourris six fois par semaine, avec de la viande hachée de kangourou.

Ben Hindle se penche pour en attraper un et inspecter son ventre.

- Petites écailles idéales -

"La marque du cordon ombilical a bien cicatrisé, ses écailles commencent à se former", observe-t-il, satisfait. C'est cette partie du corps qui est utilisée en maroquinerie. En la matière, il n'y a pas mieux que le crocodile marin australien.

Un jeune crocodile de la ferme de LVMH à Coolibah en Australie, le 22 février 2021 ( AFPAFP / Gregory PLESSE )

"La peau de leur ventre ne contient aucun os et elle est constituée de très petites écailles, un motif très féminin, particulièrement prisé pour la confection de sacs à main", détaille Ben Hindle.

Ils passent la troisième et dernière année de leur vie dans des enclos individuels grillagés, dans un grand champ, pour éviter que leur peau soit mordue ou griffée, avant d'être abattus -- avec un pistolet électrique, comme les boeufs.

Leur peau est ensuite envoyée à Singapour, dans une tannerie rachetée par LVMH en 2011, qui approvisionne toutes les marques du groupe en cuir. Malgré une hausse constante de la demande, l'utilisation de cuirs exotiques par l'industrie du luxe est de plus en plus décriée.

Jeudi, trois militantes de l'association PETA, vêtues seulement d'un bikini et d'un masque de crocodiles, ont ainsi manifesté devant la boutique Hermès du centre de Sydney.

Dans la ferme de Coolibah, le 22 février 2021. Les crocodiles sont nourris avec de la viande hachée de kangourou ( AFPAFP / Gregory PLESSE )

"Pour chaque sac, chaussure ou ceinture fabriquée avec du cuir de crocodile, un animal très intelligent et sensible est placé en captivité, soumis à une vie horrible et à de multiples souffrances avant d'être tué", dénonce Aleesha Jones en retirant son masque.

De grandes marques, comme Chanel, ont renoncé à utiliser des cuirs exotiques.

Pas LVMH, qui pour sa part, "laisse libres nos marques d'utiliser ces matériaux, et nos clients de les acheter", explique Alexandre Capelli, directeur adjoint Environnement du groupe. "De là, nous faisons tout pour mettre en place les meilleures pratiques possibles".

Grahame Webb, qui préside le groupe Crocodile au sein de l'union internationale pour la protection de la nature, a lui-même aidé le groupe LVMH à les définir. Il défend l'exploitation commerciale des crocodiles, un compromis selon lui nécessaire pour préserver l'espèce, qui a frôlé l'extinction dans les années 1960.

La ferme de Coolibah, dans le nord de l'Australie, n'est accessible que par les airs à la saison des pluies ( AFPAFP / Gregory PLESSE )

"Vous n'arriverez jamais à rendre les crocodiles sympathiques à ceux qui vivent à leur proximité. En revanche, si vous leur donnez une valeur économique, alors ces mêmes personnes seront prêtes à les supporter".

Dont acte dans le Territoire du Nord, où une étude a chiffré en 2017 les retombées économiques générées par l'exploitation des crocodiles, dans l'élevage et le tourisme, à 67 millions d'euros par an.

Au niveau mondial, la maroquinerie de luxe a souffert en 2020, en raison de la pandémie. Mais le secteur devrait rapidement rebondir. Ce qui explique sans doute l'acquisition en novembre par Hermès d'une ferme de melons, appelée à devenir à terme le plus grand élevage de crocodiles du pays. Plus de 50.000 reptiles y seront élevés.

