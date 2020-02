Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pliskova out, Barty s'économise Reuters • 26/02/2020 à 23:44









Pliskova out, Barty s'économise par Victor Gatinel (iDalgo) Tête de série numéro 3 du tournoi de Doha (Qatar) Karolina Pliskova ne dépasse pas le stade des 1/8es de finale. La Tchèque s'incline en 3 manches face à Ons Jabeur (6-4, 3-6, 6-3). Plus entreprenante, la Tunisienne (44e mondiale) signe sa plus belle victoire sur le circuit WTA et confirme son beau parcours à Melbourne où elle avait atteint les quarts de finale. Pas de match piège en revanche pour Ashleigh Barty puisque Elena Rybakina a déclaré forfait quelques heures avant sa confrontation face à la numéro 1 mondiale. L'Australienne garde de la fraîcheur avant de retrouver Garbine Muguruza demain. L'Espagnole, tombeuse de Dayana Yastremska (6-2, 6-4), enchaîne les performances convaincantes depuis le début de l'année. Dans les autres rencontres, Petra Kvitova dispose de Jelena Ostapenko (6-2, 5-7, 6-1) tandis que Kiki Bertens se heurte à Saisai Zheng (3-6, 6-3, 6-4). Expéditive face à Maria Sakkari (6-3, 6-0 en 55 minutes), Aryna Sabalenka monte en puissance dans le tournoi après sa victoire hier contre Anett Kontaveit.

