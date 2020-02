Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pliskova et Muguruza au tapis ! Reuters • 20/02/2020 à 23:25









par Victor Gatinel (iDalgo) Karolina Pliskova, numéro 3 mondiale, s'est inclinée aujourd'hui en quart de finale du tournoi de Dubaï face à Elena Rybakina (7-6[1], 6-3). La Tchèque confirme sa mauvaise passe après son élimination au 3e tour de l'Open d'Australie. Plus solide dans les moments importants (9 balles de break sauvées), le Kazakh s'offre une place dans le dernier carré où elle retrouvera Petra Martic, tombeuse d'Anett Kontaveit (7-6[4], 6-1). Déception également pour Garbine Muguruza. Finaliste à Melbourne il y a quelques semaines, l'Espagnole tombe face à Jennifer Brady ([5]5-7, 6-3, 6-4). Après un premier set accroché la joueuse aux deux titres du Grand Chelem a baissé physiquement avant de logiquement perdre la rencontre. Enfin Simona Halep a passé l'obstacle Aryna Sabalenka. La tête de série numéro 1 s'impose en 3 manches 3-6, 6-2, 6-2.

