Joueur phare de la fin des années 1990 devenu dirigeant très influent du monde du football, le directeur sportif du PSG Leonardo est l'objet d'un documentaire baptisé Leonardo, le caméléon (mercredi 13 novembre, à 21 heures). Pour tenter de percer le mystère qui l'entoure, les caméras de RMC Sport sont allées au Brésil, au Japon, en passant par Valence, Milan, Antalya ou encore Paris, pour interroger ceux qui l'ont fréquenté : entraîneurs, coéquipiers et dirigeants.Lire aussi Autorité, recrutement, communication? Les chantiers de Leonardo au PSGLoin des stéréotypes du footballeur brésilien, Leonardo Nascimento de Araújo a grandi à Niterói, l'un des quartiers les plus aisés de Rio de Janeiro, bien loin des favelas. Formé à Flamengo, c'est à l'âge de 17 ans que « Leo » intègre le groupe professionnel du club fluminense. Là-bas, il fait la connaissance de son idole, Zico ? le meilleur buteur du club. Mais, après trois saisons, un titre de champion (1987) et une coupe nationale (1990), Leonardo sent le vent tourner. Le club se déstructure administrativement et financièrement, poussant le natif de Rio vers S?o Paulo, où il rencontre Rai et remporte un nouveau titre de champion (1991). Remarqué pour ses prestations d'exception, Leonardo est appelé en sélection et réalise des débuts fracassants, signant une passe décisive après seulement sept minutes sous les couleurs de la Seleç?o. Dès lors, l'Europe lui fait les yeux doux...