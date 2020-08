Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Play-offs : les premières affiches connues Reuters • 13/08/2020 à 11:10









par Adonis Vesin (iDalgo) Clippers-Dallas à l'Ouest, Indiana-Miami, Toronto-Brooklyn et Philadelphie-Celtics à l'Est. La saison régulière de NBA touche à sa fin. Cette nuit, les Clippers ont assuré la deuxième place de la conférence Ouest, derrière ses rivaux des Lakers, en disposant de Denver (124-111). Nikola Jokic (17 points, 13 passes, 7 rebonds) a été impuissant face au duo Kawhi Leonard (26 unités) / Paul George (27). Joachim Noah a passé deux minutes sur le terrain en fin de partie. Les Pacers ont défait Houston 108-104. Sans Westbrook, blessé au quadriceps droit, Harden a fait son show habituel (45 points, 17 rebonds, 9 passes). Toutefois, les Pacers, dont l'entraîneur Nate McMillan vient d'être prolongé en 2022, ont pu compter sur leur pivot Myles Turner (18 points, 12 rebonds) pour prendre le match. D'autant plus que leur futur rival, Miami, s'est incliné sur le fil contre OKC (115-116). Tyler Herro a claqué 30 points mais le rookie Darius Bazley a sonné la révolte, conclue par un trois-points de Muscala. Enfin, dans un match qui comptait pour du beurre, les Raptors de Chris Boucher et Kyle Lowry (19 points tous les deux) continuent de surfer sur leur bonne dynamique. L'entraîneur de Toronto, Nick Nurse, a même laissé sa place à Adrian Griffin, qui compte à présent une victoire comme « head coach ». Philadelphie, battu 125-121, a toutefois enregistré les retours de Harris, Horford, Richardson et surtout Embiid (14 minutes, 5 points, 9 rebonds).

