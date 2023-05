Platini se paie Čeferin et Infantino

Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus filou.

Michel Platini, blanchi par la justice dans ses nombreuses affaires d’escroquerie, a taclé avec classe son successeur, Aleksander Čeferin, et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans un entretien accordé à La Stampa, l’ancien capitaine des Bleus est d’abord revenu sur cette affaire, dénonçant un « complot visant à (l) ‘éliminer » avant de sortir la sulfateuse : « Čeferin et Infantino, le président de la FIFA, sont des usurpateurs de salon. J’ai fait du football, ils ont fait de la politique. Il n’y a aucune réforme dans leurs programmes, si ce n’est de jouer plus de matchs et d’encaisser plus d’argent. Ils ne respectent pas les compétitions qui ont marqué l’histoire du football. » …

AC pour SOFOOT.com