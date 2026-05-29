Platini se met à la place de Mbappé : «C'est difficile de prendre position»

Belle pioche. Invité de RTL au matin de la veille de la finale de Ligue des champions, Michel Platini a donné ses conseils aux Bleus et raconté un peu sa vie . Pêle-mêle : pour lui, l’équipe de France est la favori du Mondial, la probable arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus est une bonne chose et un retour dans le football n’est pas à exclure s’il a des « opportunités » .

L’ancien joueur de 70 ans a également commenté la saison de Mbappé. « Kylian fait complètement son boulot , a commencé par affirmer Platoche, avant de décrire sa transformation en buteur. On est très durs avec Kylian Mbappé, mais on est plus durs sur ses prises de position en dehors du terrain que sur le terrain. » …

UL pour SOFOOT.com