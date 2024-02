Platini, Sarko et le Qatar : autopsie d’un scoop raté

Pour célébrer ses 20 ans, So Foot a lancé un podcast, Tellement Pied , dévoilant les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce sixième épisode, direction le début de la décennie 2010, entre le Qatar et l’Élysée.

Le Parc des Princes n’aura jamais aussi bien porté son nom. Après une première tentative avortée en 2006, la pétromonarchie qatarienne vient de prendre les commandes du PSG. Surprise, la nouvelle semblait réjouir tout le monde : politiques, décideurs, médias, et même la grande famille du football français. Une bien belle fable, dont la morale restait néanmoins à écrire.

C’est ainsi que notre journaliste Maxime Marchon a été envoyé au Qatar à l’été 2011, afin de comprendre pourquoi, plus que sur un club anglais, allemand ou italien, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani avait jeté son dévolu sur le club parisien. C’est surtout au cours de cette enquête titrée « Le PSG, le prince et le petit homme », et publiée dans le magazine So Foot n°88 , qu’il est pour la première fois fait mention dans la presse d’un repas décisif entre Nicolas Sarkozy, Michel Platini et le prince héritier, à l’Élysée. Quelques semaines plus tard, le Qatar rachètera le PSG et sera désigné comme pays hôte de la Coupe du monde 2022.…

RB et NP pour SOFOOT.com