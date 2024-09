Plastique: PP, PET, PE, PS, PVC... dans la jungle des sigles

Des emballages en plastique dans un supermarché à Berlin, le 1er août 2023 en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les plastiques se divisent en trois grandes familles, toutes à base de pétrole: les thermoplastiques, les plus répandus, sont malléables une fois chauffés et peuvent être refondus. Les élastomères sont déformables avec des qualités élastiques, et les thermodurcissables, sont des résines durcies de façon irréversible.

A l'intérieur de chaque famille, une infinité de polymères sont fréquemment mélangés avec une large gamme d'additifs, parfois nocifs pour l'environnement ou la santé, qui permettent de changer leur couleur, prévenir le vieillissement, les rendre flexibles, augmenter la résistance au choc ou réduire leur inflammabilité.

Voici les plastiques les plus utilisés dans le monde et leurs abréviations, tels que répertoriés par l'OCDE:

- PP -

Le plastique le plus répandu dans le monde (16%), développé depuis le milieu des années 50, est le polypropylène (PP) utilisé pour les pièces automobiles et les emballages alimentaires destinés au stockage et à la réutilisation, mais aussi parfois pour des barquettes jetables.

Dans le milieu médical, on l'utilise pour les seringues, les fils de suture, les blouses et majoritairement (environ 90%) pour les tests covid, selon l'OCDE.

- PEHD, PEBD -

Les polyéthylènes haute et basse densité (PEHD ou PEBD) représentent chacun 12% de l'utilisation mondiale des plastiques selon l'OCDE.

Graphique montrant les différents usages et types de plastiques produits ou issus du recyclage par an dans le monde, selon des données de 2019 publiées par l'OCDE ( AFP / Sylvie HUSSON )

Le PEHD, issu de l'éthylène a été inventé en 1933 par les ingénieurs anglais E.W. Fawcett et R.O. Gibson de la firme britannique ICI. Il est utilisé pour les jouets, les flacons de shampoing, les tuyaux, les bidons d'huile moteur et toutes sortes d'objets domestiques.

Le PEBD, développé plus tard à partir des années 50, sert beaucoup à fabriquer des produits souples de type sacs et films d'emballage alimentaire.

- PVC -

Le polychlorure de vinyle (PVC) est utilisé surtout dans le bâtiment pour des châssis de fenêtre, des revêtements de sol, des tuyaux ou isolations de câbles.

Selon l'OCDE, au total, il représente 11% des usages.

Il est notamment le polymère plastique le plus utilisé dans les dispositifs médicaux (poches pour perfusion, solutions médicamenteuses, tubulures de respiration ou d'injection).

- PS -

Le polystyrène (PS), inventé en 1931 par IG Farben, pèse 5% du total, servant essentiellement à l'emballage alimentaire. Non expansé, il sert pour les yaourts ou dans le bâtiment.

Dans sa version expansée, il sert à emballer le poisson ou à l'isolation dans la construction.

Dans le milieu médical, il est utilisé pour les instruments de diagnostic, le matériel de laboratoire jetable et les pipettes.

- PET -

A 5% également du volume mondial, le téréphtalate de polyéthylène (PET) est le plastique le plus utilisé pour les bouteilles de boissons, en version transparente (eau, sodas) ou parfois opaque, pour allonger la durée de conservation des produits (lait).

Selon l'OCDE, le PET ainsi que les PE employés dans les emballages devraient "plus que doubler" d'ici 2060.

- PUR -

Le polyuréthane (PUR), développé en 1937 par Otto Bayer, se trouve sous forme de mousse ou sous forme rigide, et représente 4% du plastique mondial.

Quantités aux différentes étapes du cycle de vie du plastique (production, déchets, recyclage, rejet dans la nature), par an dans le monde ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Il est principalement utilisé dans l'isolation des réfrigérateurs, sous forme de mousse de capitonnage dans les bâtiments ou les matelas, pour des adhésifs, des revêtements divers, des semelles de chaussure, et dans des panneaux de bois composite ou des planches de surf.

- ABS, PBT, PTFE, PMMA -

Les autres sortes de plastique qui représentent 22% du volume total, regroupent les ABS (acrylonitrile, butadiène, styrène) utilisés pour les pneus, le PBT (polytéréphtalate de butylène), le PC (polycarbonate), le PTFE (polytétrafluroéthylène), et le PMMA, soit l'autre nom du plexiglas (ou polyméthacrylate de méthyle).

- Biosourcés -

Les biosourcés, en plein développement, sont fabriqués à partir de biomasse telle que le maïs, la canne à sucre, le blé ou d'autres résidus, et non à partir de produits pétroliers.

Leur production génère moins de gaz à effet de serre que celle des plastiques d'origine fossile. Leur volume augmente, mais pas aussi vite que celui des autres types de plastique, dit l'OCDE.

- Polyester, polyamide textile -

Les fibres polyester ou polyamide -ou mélanges de différents polymères- utilisées dans l'industrie textile, représentent 13% des plastiques mondiaux.