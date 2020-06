Plans sociaux: "quand il y a une hémorragie, on met un garrot", réclame Roussel

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a appelé mardi le gouvernement à conditionner son aide aux entreprises à la préservation de l'emploi en expliquant que "quand il y a une hémorragie de plans sociaux, on met un garrot".

Renault, Air France ou Nokia... De nombreuses entreprises en difficultés après la crise du coronavirus ont annoncé des suppressions d'emplois.

Interrogé sur la possibilité d'éviter ces plans sociaux, le patron du PCF a expliqué sur RMC et BFMTV que "quand il y a une hémorragie de plans sociaux, on met un garrot".

"Il y a 460 milliards d'euros d'argent public injectés en partie dans l'économie pour normalement éviter qu'il y ait ces plans sociaux. Or, beaucoup de cet argent va accompagner ces plans. Et c'est cette injustice qui suscite autant de colère", a-t-il dit.

"Pourquoi quand l'Etat donne (5) milliards d'euros à Renault ne conditionne-t-il pas cette injection d'argent public à la relocalisation d'activités?", a-t-il demandé.

"Or, ils font l'inverse. Ils vont supprimer la Zoé qui est produite à Flins, fermer l'usine de Choisy. La Twingo et la Clio vont continuer à être fabriqués dans l'Union européenne alors que, au moins, celles que nous vendons en France devraient être produites en France. C'est bon pour l'emploi, pour le climat et même pour les impôts. L'argent public doit servir à ça, pas à payer des plans sociaux", a-t-il martelé.

Quant à Air France, "l'argent public doit accompagner la transformation du trafic aérien", a-t-il ajouté

"Il y a beaucoup d'investissements à faire dans la recherche, la formation des salariés. Au lieu de donner de l'argent public pour des licenciements, il faut le faire pour former des salariés pour qu'ils restent dans l'entreprise ou qu'ils puissent changer d'activité là où il y a des gisements d'emplois", a-t-il défendu.

