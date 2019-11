Planning familial : de plus en plus accepté en Afrique

Les Africaines font de plus en plus appel au planning familial, notamment pour se procurer des moyens de contraception. C'est le constat fait par l'institution lors d'une conférence de presse tenue à Nairobi ce lundi 11 novembre. « C'est ici en Afrique que l'utilisation de moyens de contraception modernes augmente le plus », a déclaré Beth Schlachter, directrice de FP2020, en amont de la Conférence internationale sur la population et le développement, conviée notamment par l'ONU, qui a lieu jusqu'à jeudi.Selon FP2020, 314 millions de femmes et de jeunes filles, sur un total de 926 millions en âge de procréer dans les 69 pays les plus pauvres du monde, utilisent désormais des moyens de contraception modernes, soit une augmentation de 53 millions depuis 2012. Et largement au-dessus de l'objectif initial de FP2020, fixé à 120 millions de nouvelles utilisatrices d'ici à 2020. Ces moyens de contraception incluent le préservatif, la pilule ou l'implant. Parmi les 69 pays concernés, 41 se trouvent en Afrique, 21 en Asie et en Océanie, 4 en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 3 au Moyen-Orient.Lire aussi Sénégal ? Marième N'Diaye sur la dépénalisation de l'avortement : « le débat est ouvert »L'Afrique de l'Est, le bon élèveSur le continent, la proportion de femmes utilisant des moyens de contraception a augmenté de 2 % depuis 2012. Mais la hausse la plus importante concerne l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, à...