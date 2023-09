Planification écologique: Macron n'est "pas dans le bon tempo", dénoncent les écologistes

Emmanuel Macron "n'est pas dans le bon tempo" dans le projet de planification écologique qu'il a présenté dimanche et lundi, a estimé mardi Yannick Jadot, tandis que la cheffe des écologistes Marine Tondelier a appelé le chef de l'Etat à "l'action".

Le président de la République explique "qu'au fond, avec des solutions technologiques dans 10, 20 ou 30 ans, on commencera à résoudre les problèmes", a expliqué l'ancien candidat Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle sur France2, accusant Emmanuel Macron de vouloir "filouter avec le dérèglement climatique".

"Il nous dit +finalement, on va passer entre les gouttes+ (...), le problème, c'est que c'est plus des gouttes aujourd'hui, c'est des torrents de boue", a-t-il ajouté, regrettant qu'il n'ait pas annoncé de mesures notamment pour adapter les logements au changement climatique.

Les pompes à chaleur que le chef de l'Etat veut produire en masse d'ici 2027, "si les logements ne sont pas isolés, ça va être des factures énergétiques très lourdes", a rappelé M. Jadot, élu dimanche au Sénat.

"J'attendais qu'ils disent +notre grand projet qui va nous rassembler, ça va être ce défi du climat+ (...), et on ne va pas s'y intéresser dans 10, 20 ou 30 ans", a insisté le tout nouveau sénateur de Paris.

Évoquant un "exercice de planification extrêmement intéressant" et un diagnostic "assez lucide, inédit", la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier a regretté sur Public Sénat que "les gens ne (soient) pas dans le plan" du président. "L'écologie à la fin, c'est pas pour l'économie, c'est pour les gens", a-t-elle rappelé.

Elle a notamment pointé l'absence de plan pour limiter les projets autoroutiers, les méga-bassines ou encore les fermes-usines et plus généralement l'élevage. "On nous dit 12 % des émissions de CO2 du pays sont liées à la viande, à l'élevage ou à la consommation de viande" et "il n'y a sur ce sujet, tenez vous bien, rien" dans le plan. "La planification, c'est bien, les réunions, la communication, mais il faut de l'action", a-t-elle tancé.

Au delà, elle a regretté que "les milliards, (on) en entend tout le temps, partout", mais "on ne sait pas pour quoi faire", rappelant la proposition écologiste d'un ISF vert. Ca "permettrait aussi de "dégager beaucoup de marges financières" pour "faire un truc très simple: plus de bonheur pour les gens, faire en sorte qu'ils vivent mieux, qu'ils mangent mieux, qu'ils se déplacent mieux, (...) qu'ils respirent un meilleur air, c'est très simple comme projet".