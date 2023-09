Planification écologique: les chefs de partis à Matignon, pouvoir d'achat au menu

La Première ministre Elisabeth Borne, Eric Ciotti (d), président de LR, et Edouard Philippe (g), fondateur de Horizons, le 18 septembre 2023 à l'hôtel de Matignon à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Accélérer sur la voiture électrique, rénover les logements, freiner sur les chaudières au gaz...: après plusieurs mois d'atermoiements, Elisabeth Borne a présenté lundi à Matignon la "planification écologique" du gouvernement aux chefs des partis, qui sont sortis sceptiques de leur rendez-vous où s'est invité le pouvoir d'achat.

La Première ministre a souhaité en début de réunion évoquer "les enjeux" de cette planification sans pour autant entrer dans les détails, alors qu'Emmanuel Macron a fait de l'urgence climatique une priorité de son second mandat.

Ces deux heures à huis clos visaient à débattre des solutions pour une transition écologique "juste" et non "punitive", selon Matignon.

Mais les principales annonces devraient être réservées à une prise de parole d'Emmanuel Macron, aux contours encore flous, prévue le 25 septembre selon l'Elysée.

La France insoumise n'avait pas envoyé de représentant, son coordinateur Manuel Bompard dénonçant "une nouvelle opération de communication". Une décision jugée "incohérente et irresponsable" par Elisabeth Borne dans un tweet.

A l'issue de la réunion qu'elle a qualifiée "d'oral de rattrapage" après la rencontre de Saint-Denis fin août où l'écologie avait été peu abordée, la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier a salué "un constat très complet, très lucide et assez inédit".

Mais "les réunions ne servent à rien s'il n'y a pas d'action", a-t-elle ajouté, en réclamant un impôt sur les grandes fortunes "climatique" et une "loi de programmation des finances publiques" sur l'écologie.

- Pouvoir d'achat -

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu à la sortie de l'Elysée, le 22 février 2023 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Une guerre contre le climat, ça suppose une économie de guerre, et on en est très, très loin", a abondé le patron du Parti socialiste Olivier Faure. Le chef du Parti communiste Fabien Roussel était lui arrivé "sans illusions", désireux surtout de "faire baisser la facture" d'électricité et de gaz.

Sujet de crispation, la question de l'articulation entre écologie et pouvoir d'achat s'est invitée dans la réunion au moment où les prix de l'énergie et du carburant flambent.

Dimanche, les oppositions ont critiqué l'annonce d'Elisabeth Borne d'autoriser la vente à perte de carburant pour "baisser davantage les prix".

Pour la droite, Eric Ciotti a tiré un "bilan en demi-teinte" de cette planification, sans "perspective très claire sur les moyens d'y parvenir et de (la) financer". Il réclame une conférence "sur les prix de l'énergie" et une baisse des taxes sur le gaz et l'électricité plutôt qu'une vente à perte, "un placebo sur une jambe de bois" à ses yeux.

Les petites stations-service ne "pourront pas se permettre" une vente à perte, a estimé Mme Tondelier, qui préfèrerait "taxer les super profits" de TotalEnergies ou donner des chèques carburant "à ceux qui en ont le plus besoin".

Seul responsable de la majorité à s'exprimer, le patron du MoDem François Bayrou a jugé "intéressante" la réunion même s'il y a "bien sûr (...) des gens qui ne trouvent qu'on ne va pas assez loin".

- Chaudières -

Les oppositions ont critiqué l'annonce d'Elisabeth Borne d'autoriser les distributeurs à vendre du carburant "à perte" pendant quelques mois afin de leur permettre de "baisser davantage les prix" ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Au nom du Rassemblement national, la députée européenne Mathilde Androuët a réclamé "une vraie rupture" avec "le libre-échange" qui "encourage la pollution" et déploré une "absence totale de souci du peuple" pour qui l'environnement est devenu "une contrainte".

L'exécutif ouvrait par ce rendez-vous une "séquence" d'une dizaine de jours sur le sujet. Un échange entre Elisabeth Borne et les membres du Conseil national de la refondation suivra mardi, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron lundi prochain, et la présentation du projet de budget le 27 septembre en Conseil des ministres.

En juillet, le gouvernement avait reporté la présentation de cette feuille de route, percutée notamment par les émeutes.

Il promet désormais un plan "très concret" et "très opérationnel" afin "d'être au rendez-vous européen" de la baisse de 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, et de se "projeter vers la neutralité carbone en 2050".

En amont du projet de budget 2024, l'exécutif devra expliquer comment il entend répartir les 7 milliards d'euros supplémentaires promis.

Le gouvernement pourrait notamment financer une hausse du bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques.

Il promet aussi des réponses sur le financement des RER métropolitains dans une dizaine de villes, objet d'une proposition de loi en cours d'examen au Parlement.

Des mesures sont également attendues pour des rénovations énergétiques de logements plus "performantes".

D'ici à 2030, le gouvernement souhaite en outre parvenir "à supprimer 75% des chaudières au fioul", et "baisser d'environ 20% les chaudières au gaz (hors pompes à chaleur hybrides)", selon un document transmis à la presse daté de juillet. Industrie et agriculture sont également au menu.