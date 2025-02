Planification écologique: le secrétaire général Antoine Pellion annonce son départ

Antoine Pellion, secrétaire général de la planification écologique et chef de la division environnement, agriculture, transports, logement, énergie et mer au cabinet du Premier ministre à Matignon à Paris, le 19 septembre 2023 ( AFP / Emmanuel Dunand )

Antoine Pellion a décidé de quitter la direction du secrétariat général à la planification écologique (SGPE), organisme rattaché au Premier ministre pour coordonner la politique et les ambitions environnementales du gouvernement, a-t-il annoncé lundi à l'AFP.

"Je vous confirme que j'ai décidé de quitter mes fonctions de secrétaire général à la planification écologique pour rejoindre à partir de la fin mars le groupe Idex en tant que directeur général adjoint chargé du développement", a déclaré M. Pellion, après plusieurs informations de presse annonçant son départ.

Ce départ intervient dans un contexte d'inquiétudes autour d'un possible recul de la place de la transition écologique dans la politique gouvernementale.

Pour M. Pellion, "un certain nombre d'étapes ont été franchies", comme la mise en place d'un plan de transition pour 2030, le recul des émissions de gaz à effet de serre de la France en 2024 ou la déclinaison territoriale des mesures via les COP régionales.

"J'estime que sur un certain nombre de sujets, on a été jusqu'au bout. J'ai donc voulu regarder là où j'aurai le plus d'impact" et agir directement sur le terrain, a-t-il expliqué.

Le groupe Idex, crée en 1963, est une entreprise spécialisée dans l’exploitation des énergies renouvelables. Il "développe, conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures énergétiques locales et décarbonées de fourniture de chaleur et d'électricité" auprès des collectivités locales et des entreprises, selon son site internet.

Pour Antoine Pellion, son départ ne remet pas en cause le rôle et l'importance du SGPE qui est une "institution établie". Il déclare "ne pas avoir de doute" dans le fait que "son successeur", dont le nom n'est pas encore connu, "continuera à mener les missions et les objectifs" de transition écologique que le gouvernement s'est fixés.

Mais il reconnait également qu'"on est dans une période de backlash écologique" où "à la fois on a les moyens de réussir mais où il y aussi beaucoup de doutes" qui apparaissent.

Crée en juillet 2022, juste après la nomination d'Elisabeth Borne comme Première ministre, le SGPE est chargé de coordonner l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire et veille à la mise en œuvre de ces stratégies par l'ensemble des ministères concernés et à leur déclinaison en plans d'actions.

Interrogé par l'AFP, Matignon indique qu'il "n’envisage pas de revoir les missions et attributions du SGPE et n’envisage pas non plus une fusion avec d’autres structures".