Plan investissement compétences: plus d'un million de formations financées depuis 2018

Le plan d'investissement dans les compétences (PIC) visant à former deux millions de jeunes "décrocheurs" et chômeurs supplémentaires sur le quinquennat, a atteint fin 2020 "un peu plus de la moitié de l'objectif", mais le taux d'accès à l'emploi a pâti de la crise sanitaire, selon un bilan d'étape présenté lundi.

"Par rapport à notre objectif global qui était de former deux millions de personnes supplémentaires sur l'ensemble du quinquennat -de 2018 à 2022-, on est à fin 2020 à un peu plus de la moitié de l'objectif", a indiqué Carine Seiler, haut-commissaire aux Compétences, lors d'une visio-conférence avec le ministère du Travail, sur ce bilan "à mi-parcours".

Depuis 2018, 1,079 million de personnes supplémentaires ont été formées grâce au "PIC" pour lequel 7,2 milliards d'euros ont été "déjà engagés". C'est dans la trajectoire "de ce qui était prévu" par ce plan de 15 milliards d'euros sur cinq ans pour les jeunes éloignés du marché du travail et les demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés, a-t-elle poursuivi.

Et "on atteindra les objectifs de deux millions de parcours supplémentaires sur la totalité du quinquennat avec les projections que nous faisons sur 2021 et 2022", avec respectivement 530.000 et 510.000 entrées en formation prévues grâce au PIC, et 150.000 autres via le plan de relance.

Au total, depuis 2019, plus d'un million d'entrées en formation sont enregistrées chaque année, dont environ 40% financées par le PIC, alors qu'avant 2015 le nombre d'entrées en formation des personnes éloignées de l'emploi était en moyenne de "650.000" personnes chaque année, a-t-elle détaillé.

En conséquence, le taux d'accès à la formation progresse: alors qu'en 2015, un chômeur sur dix se formait, en 2020 "près d'un chômeur sur 6" est concerné, selon Mme Seiler.

Le taux d'accès à l'emploi six mois après la formation, qui avait progressé de 1,5 point avant la crise sanitaire, à 57,6%, a en revanche souffert de la crise du Covid-19, retombant à 50,8%.

Cette baisse de 7 points ne sera "sans doute" pas complètement rattrapée, car la crise "mettra quelques mois et quelques années à se résorber", mais l'objectif est de la rattraper en partie, ce qui dépendra "de la reprise, de la réouverture d'un certain nombre de secteurs fermés", a indiqué la haut-commissaire.