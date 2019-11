Plan hôpital : réunion au sommet ce mardi matin

Ils sont attendus à 9h30 pétantes au 57, rue de Varenne par Édouard Philippe. Au programme, deux heures de réunion et des arbitrages sensibles. Autour de la table : le Premier ministre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, celui de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, accompagné d'Olivier Dussopt, son secrétaire d'Etat, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, ainsi que des conseillers, dont celui de l'Elysée.Mission : arrêter définitivement, et à l'unanimité pour éviter les fausses notes, le « Plan renforcé » pour l'hôpital assorti d'un « budget sur plusieurs années », promis le 14 novembre par le président Macron, au moment même où les personnels hospitaliers protestaient massivement dans les rues contre la pénurie des moyens de l'hôpital. Un plan que doit dévoiler Édouard Philippe ce mercredi, au sortir du Conseil des ministres.Info sous cloche. Jusqu'à lundi soir, rien n'avait clairement filtré puisque plusieurs points n'étaient pas encore tranchés, glissait-on à Bercy. Même les députés de la majorité ont été tenus à l'écart, jusqu'au rapporteur du budget de la Sécurité sociale, Olivier Véran, qui ne cachait pas la semaine dernière son agacement. « Dès qu'on dit quelque chose à un député, on le retrouve dans les journaux », répliquait l'entourage d'Agnès Buzyn pour justifier cette mise sous cloche de l'information.Déjà deux plans en six mois. Après plusieurs semaines de bras de fer interministériel, particulièrement entre Agnès Buzyn et Gérald Darmanin, la réponse aux manifestants achève donc de se dessiner ce mardi. Pour le gouvernement, après le plan à 70 millions d'euros (M€) annoncé en juin pour les urgences, après le plan à 750 M€ sur quatre ans annoncé en septembre pour l'ensemble de l'hôpital, c'est le plan de la dernière chance.L'hôpital consacre 840 M€ par an aux ...