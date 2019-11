Plan hôpital : la majorité souffle, les oppositions se braquent

Aux alentours de 10 heures ce mercredi, beaucoup d'yeux et d'oreilles de parlementaires étaient tournés vers les écrans de télévision et les chaînes d'information en continu. Depuis plusieurs semaines, et encore davantage depuis la manifestation du personnel médical et paramédical du 14 novembre, tous attendaient les fameuses mesures du plan d'urgence pour l'hôpital préparé par le gouvernement ? le troisième en cinq mois. Chez les députés de La République en marche, la prise en compte sans aucun doute tardive de la gravité de la situation a fait monter, chez certains, une réelle inquiétude quant aux réponses qui seraient apportées. La grande mobilisation attendue le 5 décembre n'y est pas étrangère?« Buzyn doit frapper fort, et proposer des mesures concrètes », glissait, un tantinet craintif, un député membre du bureau du groupe LREM il y a une petite semaine. « Nous avons beaucoup alerté depuis le premier budget de la sécurité sociale [PLFSS], complète Claire Pitollat, élue des Bouches-du-Rhône située à l'aile gauche de la majorité. Beaucoup de propositions ont émergé et on voyait bien que cela nécessitait des investissements importants et de l'accompagnement. Donc, oui, il fallait un plan d'envergure. » Le rapporteur général de la commission des Affaires sociales et neurologue de profession Olivier Véran appelait lui aussi de ses v?ux « des investissements dans l'humain [?], des investissements dans les lits...