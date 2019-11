Plan hôpital : «Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde crie hourra», admet Edouard Philippe

Un plan pour rien ? Dans la foulée des annonces du « plan d'urgence pour l'hôpital » dévoilées mercredi matin par Edouard Philippe et sa ministre de la Santé Agnès Buzyn, les représentants des personnels hospitaliers, s'ils ont salué certains aspects de ce plan, ont surtout regretté le fait qu'il ne prévoyait pas une augmentation générale des salaires.Les syndicats et collectifs Inter-Blocs, Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux, qui réclament notamment une hausse de 300 euros par salarié, ont dans un communiqué commun estimé que les réponses du gouvernement « ne répondent pas à la gravité de la situation ». Ils ont ainsi confirmé la journée de mobilisation du 30 novembre et annoncé une supplémentaire le 17 décembre. Nous signons, avec les Collectifs, associations, et organisations syndicales, le communiqué unitaire en réponse aux annonces du Premier Ministre. Non, elles ne répondent pas à nos revendications. Oui, nous continuerons à nous mobiliser: rdv les 30 novembre et le 17 décembre ! pic.twitter.com/JQ2l7jeQg4-- L'Inter-Urgences (@InterUrg) November 20, 2019 Une réaction qui ne semble pas surprendre le Premier ministre, invité ce jeudi matin sur France Inter : « Je n'ai pas annoncé le plan en me disant que le lendemain tout le monde allait crier hourra, danser la gigue et dire tout est réglé », a-t-il admis. .@EPhilippePM sur l'hôpital public: "Nous voulons apporter des moyens considérables, simplifier le fonctionnement de l'hôpital, écarter une série de règles pas satisfaisantes et continuer à transformer le système pour qu'il fonctionne enfin mieux" #le79Inter pic.twitter.com/VssWr7GR1n-- France Inter (@franceinter) November 21, 2019 Tout en soulignant le fait que des « acteurs institutionnels » de l'hôpital public avaient salué « certaines avancées », Edouard Philippe a surtout assumé d'avoir fait « des choix ». Et notamment celui de ne pas avoir voulu augmenter les salaires...« ...