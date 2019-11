Plan hôpital : des établissements plombés par le boulet de la dette

Virage à 180 degrés pour le gouvernement. Il y a quelques jours seulement, Bercy assurait qu'une reprise de la dette des hôpitaux publics, qu'elle soit totale ou partielle, « n'était pas une option envisagée ». La mesure fait pourtant bel et bien partie du « plan d'urgence » pour l'hôpital dévoilé ce mercredi par Édouard Philippe et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour « redonner les marges de manoeuvre nécessaire » aux établissements.D'ici trois ans, ce sont 10 milliards d'euros de dette qui auront été repris par l'État. Colossal, ce montant ne représente pourtant qu'un tiers du total de l'endettement du millier d'hôpitaux publics, qui avoisine les 30 milliards d'euros, selon un rapport publié l'année dernière par la Cour des comptes.Une dette qui a presque quadruplé depuis 2002. « Il ne faut pas regarder la dette comme par nature quelque chose qui serait un problème », a souligné le Premier ministre. L'évolution de son montant a, en revanche, de quoi inquiéter.En moins de quinze ans, elle a presque quadruplé, passant de 8,3 milliards d'euros en 2002 à 29,8 milliards en 2016. Le taux d'endettement a également connu une forte croissance, avec un bond de 32,9 % à 51,5 % sur la même période, selon la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques).Déficits chroniques et investissements massifs. Difficile de rembourser sa dette quand les années déficitaires s'accumulent. « À l'heure actuelle, le montant alloué aux hôpitaux par année est inférieur au montant des dépenses », résume Carine Milcent, économiste de la santé, professeure à la Paris School of Economics et spécialiste du secteur de la santé. Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), le trou était d'environ 650 millions pour l'année 2018.La dette s'est surtout envolée dans les années 2000, époque marquée par de lourds investissements visant à moderniser ...