Plan France 2030: le gouvernement présente trois dispositifs pour soutenir la recherche

Le Premier ministre Jean Castex a présenté jeudi devant les présidents d'universités trois dispositifs pour soutenir la recherche dans le cadre du plan d'investissement France 2030, destiné à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir.

"L'accompagnement des sites (universitaires) dans le soutien à l'innovation est très important", a souligné Jean Castex devant les présidents d'universités réunis en assemblée générale de la Conférence des Présidents d'université (CPU).

Pour renforcer la capacité des universités à développer l'innovation et accélérer le transfert de technologies, le Premier ministre a annoncé un premier appel à propositions, afin que "les opérations dites de pré-maturation et de maturation des inventions produites dans (les) laboratoires puissent être soutenues financièrement, lorsqu'elles s'inscrivent évidemment dans les thématiques stratégiques prioritaires de l'Etat".

"L'ANR (Agence nationale de la recherche, NDLR) va publier aujourd'hui même un appel à propositions qui vous donnera l'opportunité de disposer (...) d'un levier supplémentaire", a-t-il ajouté.

Cet appel à propositions, destiné à aider les chercheurs à transformer leurs découvertes scientifiques en projets concrets ou d'entreprises via des financements, doit notamment contribuer à atteindre un objectif de création de 500 start-ups "deep-tech" (très novatrices) par an en 2025, est-il précisé dans un communiqué.

Le gouvernement va par ailleurs, via un autre appel à projets, "aider les établissements d'enseignement supérieur à consolider et même à accroître si possible leurs ressources propres", a indiqué M. Castex.

Ce dernier appel, pour "permettre aux lauréats de se renforcer sur le montage de projets", doté de 200 millions d'euros, a été lancé à la mi-novembre et sera ouvert jusqu'au 14 avril.

Enfin, pour "faire émerger des compétences pour tous les métiers d'avenir", un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour "construire les formations de demain" pour les jeunes et les salariés dans les métiers émergents (dans des secteurs allant de l'hydrogène à aux biothérapies), a souligné le Premier ministre.

Déjà annoncé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal, cet appel à manifestation d'intérêt s'inscrit dans le cadre d'une enveloppe globale de 2,5 milliards d'euros pour soutenir l'émergence de talents dans ces nouvelles filières dans le cadre du plan France 2030.

Le président Emmanuel Macron a présenté en octobre le plan d'investissement France 2030, doté de 30 milliards d'euros sur cinq ans pour développer la compétitivité et les technologies d'avenir en France et "décarboner" l'industrie.