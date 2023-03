Plan ferroviaire: un élu régional attend des investissements concrets

Le plan de 100 milliards d'euros promis pour le ferroviaire est bienvenu mais le vice-président du conseil régional des Hauts-de-France chargé des Transports a indiqué mardi qu'il attendait des engagements concrets de l'Etat, d'autant que les régions seront mises à contribution.

"Quand j'entends parler de 100 milliards, j'attends avec impatience de pouvoir toucher les biftons", a déclaré Franck Dhersin à l'ouverture du Salon international de l'industrie ferroviaire (Sifer), à Lille, commentant le plan d'investissement annoncé en février par la Première ministre Elisabeth Borne.

"Pour l'instant je n'ai rien vu, et d'après ce que j'ai compris l'Etat promet 100 milliards. Mais sur l'argent qu'il promet il y a beaucoup de pognon à nous", les régions devant apporter une partie des sommes évoquées, a-t-il ajouté.

Or, les régions doivent présenter des budgets à l'équilibre et sont déjà très endettées, a remarqué l'élu.

Les régions doivent actuellement déjà investir pour rénover les petites lignes, alors que les péages exigés pour faire passer leurs TER augmentent, a regretté M. Dhersin.

"On met du pognon sur votre propriété, et vous nous augmentez le loyer", a-t-il lancé au PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel.

"Si on ne le fait pas, ça ferme, parce que l'Etat ne donne pas assez de moyens à SNCF Réseau", a-t-il noté.

"Je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois", a renchéri le président de la Fédération des industries ferroviaires (FIF), Louis Nègre, qui veut "être sûr que cet argent qui est prévu va bien arriver".

"Nous avons besoin d'investir, d'investir, d'investir", au nom notamment de la décarbonation et de la lutte contre le réchauffement climatique, a-t-il insisté.

Le patron de SNCF Réseau, lui, ne cache pas son "bonheur". La promesse de 100 milliards d'euros d'investissements d'ici 2040 "emporte toute la filière ferroviaire" --qui représente près d'un million d'emplois en France--, a remarqué M. Chabanel.

"Il n'y aura pas d'ambition ferroviaire sans innovation", a insisté dans un message vidéo le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, citant la mise au point de trains légers, le développement des batteries et de l'hydrogène et une plus grande automatisation.

Un Comité d'orientation de la recherche et de l'innovation de la filière ferroviaire (Corifer), formellement lancé mardi, attend une enveloppe de l'Etat pour lancer des appels à projets visant à concevoir des infrastructures et des trains plus intelligents et plus verts.