Plan de "résilience" : l'exécutif nie tout retour au "quoi qu'il en coûte"

Deux ans après le début de la crise sanitaire du Covid-19 et les milliards d'aides publiques débloquées depuis pour y faire, l'Etat fait face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, avec des mesures que le gouvernement souhaite "sectorisées".

Julien Denormandie, le 16 mars, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Prêt garanti par l’État, reports de charges, activité partielle: le gouvernement va remobiliser dans son plan de résilience les aides "qui ont fait leurs preuves" pendant la crise sanitaire, a annoncé mercredi 16 mars le Premier ministre Jean Castex.

"C'est très ciblé"

Pour autant, pas question de parler de retour au "quoi qu'il en coûte", a soutenu le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, jeudi 17 mars. "C'est très ciblé. Il est important de faire en sorte que ce soutien financier soit ciblé vis-à-vis des secteurs qui en ont besoin", a soutenu le ministre sur France 2 , en réponse à une question sur un retour du "quoi qu'il en coûte". "Ce plan de résilience est parfaitement ciblé, sur les pécheurs, l'agriculture, le BTP", a t-il ajouté, estimant par ailleurs que "tous les Français se rendent compte que les boucliers tarifaires sur l'électricité et le gaz étaient absolument nécessaires".

"Les outils qui ont fait leurs preuves pendant la crise sanitaire seront de nouveau mobilisés, et adaptés aux spécificités de cette crise", avait pour sa part déclaré Jean Castex, en détaillant les mesures de ce plan promis par Emmanuel Macron pour soutenir les entreprises pénalisées par les conséquences de la crise ukrainienne, comme l'inflation et les pertes de débouchés en Russie ou en Ukraine. Le prêt garanti par l’État (PGE), que les entreprises en difficulté pouvaient souscrire pour soutenir leur trésorerie depuis le début de la crise sanitaire et jusqu'au 30 juin prochain, sera renforcé. Le plafond que les entreprises peuvent emprunter passera de 25% de leur chiffre d'affaires à 35%, a détaillé Jean Castex. Cela leur permettra "de faire face en cas de difficulté pour rembourser leurs échéances dans les prochains mois", a-t-il justifié.

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2016 au 11 mars 2022 ( AFP / )

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, qui a pris la parole après le Premier ministre, a aussi indiqué qu'"à partir du 1er juillet 2022, il y aura un nouveau prêt garanti par l’État dont le montant pour le moment est fixé à 10%" du chiffre d'affaires, mais dont les modalités doivent encore être validées par la Commission européenne. Il sera accessible jusqu'à la fin de l'année "pour les entreprises qui seraient particulièrement impactées par les conséquences économiques de la crise ukrainienne", a ajouté Bruno Le Maire. Les entreprises pourront ensuite bénéficier de reports de paiement de charges fiscales et sociales, "dont l'accès sera facilité" par l'administration fiscale, a précisé Jean Castex.

Enfin, le dispositif d'activité partielle de longue durée sera prolongé de "douze mois supplémentaires" pour les accords déjà signés dans certaines branches. Et les branches qui n'ont pas encore conclu d'accord pourront le faire "jusqu'à la fin de 2022", a signalé le Premier ministre.