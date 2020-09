Plan de relance : "Un pas de géant pour la transition écologique", se félicite Barbara Pompili

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, le 3 septembre 2020 à Paris ( POOL / Ludovic Marin )

Avec son plan de relance présenté jeudi, le gouvernement entend préparer la France de 2030 et aller au-delà du seul rebond de l'économie durement frappée par la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Au total, 100 milliards d'euros sur deux ans seront injectés dans l'économie , qui devrait se contracter de 11% cette année à cause de l'épidémie de Covid-19 et du confinement décidé au printemps.

Il s'articulera autour de trois grands axes : 35 milliards pour soutenir les entreprises, 35 milliards pour "renforcer la cohésion sociale et territoriale" et 30 milliards pour la transition écologique, ainsi que l'a détaillé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. "Ce plan, c'est un pas de géant pour la transition écologique" , s'est réjouie la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

Le transport bénéficiera notamment de 11 milliards d'euros , dont 4,7 milliards pour la SNCF afin de financer le fret ferroviaire, les petites lignes et le train de nuit.

Près de 7 milliards seront aussi alloués à la rénovation énergétique des bâtiments , serpent de mer des politiques écologiques, dont 4 milliards pour le parc public (écoles, universités, etc.) et 2 milliards dédiés aux ménages.

"1,2 milliard pour la transition agricole permettront de développer une agriculture plus saine et environnementale et 250 millions d'euros pour accélérer le renouvellement des équipements agricoles, ce qui permettra de diminuer le recours aux pesticides. Le plan comprend également 250 millions d'euros pour rénover les abattoirs et 200 millions d'euros pour aider les forêts à s'adapter au changement climatique", a également précisé Barbara Pompili.

Le plan soutiendra par ailleurs à hauteur de 2 milliards d'euros l'économie circulaire , le tri la source de biodéchets, la modernisation des centres de tri, la valorisation des déchets, la biodiversité avec la rénovation des réseaux d'eau.

Malgré l'enthousiasme de la ministre, les ONG dénoncent l'absence de conditions fermes aux aides versées aux entreprises, et le numéro un d'EELV Julien Bayou un "investissement ponctuel et nettement insuffisant".