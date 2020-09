Plan de relance : "Rien pour les premiers de corvée", déplore Philippe Martinez

Le secrétaire général de la CGT regrette que le plan de relance de 100 milliards du gouvernement ne comprenne pas de contreparties en matière d'emploi.

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, le 17 juillet 2020 à Matignon. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Après les 460 milliards d'euros de soutien d'urgence mobilisés depuis le début de la crise du coronavirus, le plan de relance du gouvernement , annoncé jeudi matin 3 septembre, prévoit 100 milliards d'euros sur deux ans pour préparer la France de 2030. "Ce plan ne se contente pas de panser les plaies de la crise. Il prépare l'avenir" , a affirmé le Premier ministre Jean Castex dans un entretien au Figaro , en défendant un plan "à la hauteur de la situation exceptionnelle que nous traversons".

Il prévoit notamment 30 milliards d'euros pour la transition écologique, 35 milliards pour la compétitivité et l'innovation, 35 milliards pour la cohésion sociale et territoriale. Il vise à la création de 160.000 emplois en 2021 , a précisé le chef du gouvernelent sur RTL , et à retrouver en 2022 le niveau d'activité d'avant la crise.

"Toutes ces aides - ça fait beaucoup de milliards - ne sont pas associées à des contreparties , on donne des sous et on verra ce qui se passe", a dénoncé Philippe Martinez, numéro un de la CGT interrogé sur France 2 . " Vous avez noté, rien pour les salaires, notamment pour ceux que l'on a appelé les premiers de corvée , la deuxième ligne, je pense aux caissières, aux salariés des commerces, aux aides à domicile, aux agents de sécurité. Ça c'est un problème. (...) Après avoir dit qu'ils étaient indispensables pour l'économie, ils n'ont rien", a-t-il regretté.

"Le chômage pèse sur la tête de beaucoup de gens"

L'aide de 4.000 euros pour toute embauche par les entreprises d'un jeune de moins de 26 ans n'est "pas conditionnée à une embauche en CDI", a-t-il cité en exemple. "On a donné de l'argent à Air France, à Renault, c'est quoi la conséquence? C'est des suppressions d'emplois. Ca va servir à ça les aides publiques?". Pour la relance souhaitée du fret ferroviaire, "est-ce qu'on va embaucher des cheminots pour permettre que les trains puissent rouler dans de bonnes conditions?", s'est également interrogé M. Martinez.

"Il faut de l'argent, mais cet argent doit être conditionné à l'emploi, aux conditions de travail, à la relance des salaires" , a jugé le leader syndical. "Il y a de la colère" et "le chômage pèse sur la tête de beaucoup de gens", a aussi estimé le syndicaliste, questionné sur le climat social actuel.

La CGT, rejointe récemment par la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse (Fidl, MNL, Unef, UNL), appelle à une journée de grèves et de manifestations le 17 septembre.