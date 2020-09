Plan de relance: "Pas un cadeau aux entreprises" mais "un soutien aux ouvriers", assure Le Maire

La baisse des impôts de production dans le plan de relance "n'est pas un cadeau aux entreprises" mais "un soutien aux ouvriers" visant à la relocalisation en France de l'emploi, a affirmé vendredi Bruno Le Maire lors d'un déplacement dans la métropole lilloise.

Pour favoriser "la relocalisation industrielle, la création et la protection des emplois en France, nous avons pris un certain nombre de décisions stratégiques. La première est la baisse des impôts de production" de 10 milliards d'euros dès 2021, a rappelé le ministre de l'Economie en visitant deux sites du groupe Lesaffre, spécialisé dans la fermentation, les levures et micro-organismes.

"Ce n'est pas, comme j'entends dire par certains, un cadeau aux entreprises. C'est un soutien aux ouvriers français, aux usines françaises, à toute l'activité économique", a-t-il lancé.

"Vous ne pouvez pas vouloir recréer de l'emploi industriel en France et, dans le même temps, garder des impôts de production sept fois plus élevés qu'en Allemagne et deux fois plus élevés que la moyenne (européenne). Nous devons être au même niveau que nos compétiteurs européens", a insisté le ministre.

Le plan de relance va aussi apporter "de l'argent direct à toutes les entreprises industrielles qui veulent relocaliser" grâce à une enveloppe d'un milliard d'euros, a souligné M. Le Maire, en saluant l'exemple "parfait" du groupe Lesaffre.

Basée à Marcq-en-Baroeul et employant 10.700 collaborateurs dans 50 pays pour 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise souhaite développer deux projets dans les Hauts-de-France: un site de production de chondroïtine, ingrédient utilisé pour soulager les douleurs articulaires, et un autre destiné à la fabrication de vanilline, employée dans l'alimentation.

Les deux seraient produits grâce à des procédés innovants, faisant appel à la fermentation, "pour remplacer la chimie organique" et "décarboner la production", a expliqué le directeur général Antoine Baule. Si l'entreprise avait déjà "l'envie" d'implanter ces sites en France, le plan de relance "accélère ce processus".

"C'est concrètement 400 emplois en plus pour le territoire, des emplois durables, qualifiés, bien rémunérés. Nous allons aider financièrement (...) et on aidera bien", a renchéri Bruno Le Maire. "C'est l'innovation" qui "fera la différence entre l'industrie française et les autres".

"D'ici deux ans, nous y arriverons. Nous allons nous redresser et sortirons de cette crise économique plus forts avec une économie plus décarbonée, plus respectueuse de l'environnement et plus compétitive", a conclu le ministre.