Plan de relance: les syndicats réclament des contreparties aux entreprises

Le plan de relance de 100 milliards sur deux ans du gouvernement ne comprend pas de contreparties en matière d'emploi, ont regretté jeudi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, son homologue de FO Yves Veyrier et la CFDT.

Réponse à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, le gouvernement a détaillé un plan destiné à préparer la France de 2030. Il vise à la création de 160.000 emplois en 2021, a précisé le Premier ministre Jean Castex jeudi sur RTL, et à retrouver en 2022 le niveau d'activité d'avant la crise.

"Toutes ces aides - ça fait beaucoup de milliards - ne sont pas associées à des contreparties, on donne des sous et on verra ce qui se passe", a dénoncé Philippe Martinez, numéro un de la CGT interrogé sur France 2, en regrettant l'absence d'annonces pour les salariés de "la deuxième ligne, je pense aux caissières, aux salariés des commerces, aux aides à domicile, agents de sécurité".

L'aide de 4.000 euros pour toute embauche par les entreprises d'un jeune de moins de 26 ans n'est "pas conditionnée à une embauche en CDI", a-t-il cité en exemple.

"On a donné de l'argent à Air France, à Renault, c'est quoi la conséquence? C'est des suppressions d'emplois. Ca va servir à ça les aides publiques?" Pour la relance souhaitée du fret ferroviaire, "est-ce qu'on va embaucher des cheminots pour permettre que les trains puissent rouler dans de bonnes conditions?", s'est également interrogé M. Martinez.

"Il faut de l'argent, mais cet argent doit être conditionné à l'emploi, aux conditions de travail, à la relance des salaires", a jugé le leader syndical.

La CGT, rejointe récemment par la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse (Fidl, MNL, Unef, UNL), appelle à une journée de grèves et de manifestations le 17 septembre.

Yves Veyrier, le numéro un de Force ouvrière, est allé dans le même sens, regrettant sur RTL qu'en général les plans de relance ne sont "jamais conditionnés à l'emploi". "Jamais ce n'est mesuré, jamais ce n'est contrôlé, a fortiori pas sanctionné".

"Or on a de mauvais exemples en mémoire, des entreprises qui sont venues s'installer pour bénéficier de telle ou telle aide et qui au terme du plan de l'aide s'en vont".

"La question du salaire doit faire partie du plan de relance", a-t-il ajouté, invitant également à ce qu'on "n'oublie pas les salariés de la +deuxième ligne+", "tous au Smic, en emploi précaire".

Dans un communiqué, la CFDT a pointé "les marges de manoeuvre importantes données aux entreprises (qui) engagent leur responsabilité en termes de préservation de l'emploi, de transition écologique, de partage des richesses et de dialogue social".

La CFDT réclame en entreprise des avis du comité social et économique (CSE) "sur l'utilisation des aides publiques pour garantir qu'elles seront bien investies, dans chaque entreprise, dans la transition écologique et l'emploi de qualité".

Lors de la conférence de presse de présentation du plan, Elisabeth Borne a promis que le gouvernement veillerait "à la contrepartie à l'emploi", notamment "grâce à des clauses dans les marchés publics" mais aussi à "des engagements des entreprises et des branches partenaires de France Relance sur le recrutement".

esp-bow/bfa/ide